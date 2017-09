Купить жилье и не попасть на жулье: как в Волгоградской области решается проблема обманутых дольщиков

Как в Волгоградской области решается проблема обманутых дольщиков? Вопрос актуальный с учетом того, что проблема долевого строительства остается одной из самых острых в нашем регионе. 2017-й год начинался вроде бы неплохо – администрация региона отчиталась о завершении строительства пяти проблемных объектов в 2016-м году. А это 12 жилых домов и 709 волгоградцев, получивших крышу над головой. Но обманутых бомжей поневоле еще остается очень много. Есть ли у них шанс на жилье?

«В 2017 году планируется завершить строительство еще 14-ти объектов, включенных в список проблемных», – сообщалось 13 января на сайте областной инспекции государственного строительного надзора.

Но уже 3 февраля там же появилось сообщение – в отношении ООО «Волгоградская строительная компания» введена процедура банкротства. Участникам строительства предлагалось потребовать или деньги, или передачу им в собственность жилых помещений.

А 6 февраля Арбитражный суд Волгоградской области запретил другой компании — ООО «Стройснаб» — привлекать деньги дольщиков в связи несоблюдением сроков строительства объекта и другими нарушениями законодательства.

28 февраля процедура банкротства введена и в отношении ООО «АхтубаСитиПарк» – застройщика дома по пр. Ленина, 324в в Волжском.

20 апреля – в отношении ООО «Квартстрой-ВГ».

Одновременно посыпались уголовные дела.

В начале мая – в отношении руководства застройщика жилого комплекса «Парк Европейский». Под следствие попали директор филиала в Волгограде ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и генеральный директор ООО «Орион» Евгений Карпушов.

По предварительным данным, «Орион», заключившее 28 договоров долевого участия, передало большинство квартир в жилом комплексе на сумму более 1,7 млрд рублей в «УК «Квартстрой». Эта компания по договорам цессии (уступки прав требования — Авт.) продала квартиры на сумму более 1,1 млрд рублей. Но в «Орион» деньги перечислила не полностью, потратив их на иные цели. В результате возведение жилого комплекса было остановлено на неопределенный срок, дольщики остались без жилья.

В конце июля был взят под стражу Федор Кифишин – распорядитель денежных средств дольщиков строительства жилищных комплексов «Парк Европейский» и «Доминант». Ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями и хищение денежных средств более 1800 волгоградских дольщиков.

5 августа решением Волжского горсуда арестован глава компании «Классик» Василий Боровцов – учредитель ООО «АхтубаСитиПарк». Обвинение то же – злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование свыше 42 млн руб., поступивших от дольщиков. Тот же и результат – остановка строительства. Пострадали 214 волжан.

Замначальника ГСУ регионального ГУ МВД РФ Денис Савин подтвердил – обвиняемым грозит реальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Изъятое имущество пойдет в счет возмещения вреда, причиненного дольщикам.

Перед судом предстал директор ЗАО «Юниж-Строй» Юрий Корольков – его компания обманным путем ввела в эксплуатацию дом, не подключенный к коммуникациям. Следующее уголовное дело было возбуждено в отношении Королькова по фактам двойной продажи квартир.

На скамье подсудимых оказался бывший директор строительных компаний ООО «Транс-Авто» и ООО «Вымпел» Александр Донсков. Его признали виновным в 12-ти эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

За два года Донсков заключил с покупателями жилья предварительные договоры купли-продажи квартир. В договорах было указано: жилье в строящихся пяти многоквартирных домах могло быть продано только после исполнения подрядчиками всех работ.

Получив от покупателей деньги, Донсков распорядился ими по своему усмотрению. А, поскольку квартиры не строились, собственники их так и не дождались.

По аналогичным обвинениям попал под уголовное преследование и руководитель организации-застройщика ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» Игорь Монин.

Нужно сказать, что во многом жесткие меры к недобросовестным застройщикам были приняты по инициативе обманутых дольщиков. ИНТЕР не раз рассказывал о митингах, которые проводили собственники квартир в долгостроях ЖК «Династия», ЖК «Парк Европейский», ЖК «Ахтуба Сити парк».

Поначалу они пытались пробиться к губернатору области Андрею Бочарову. Не удалось. Глава инспекции Госстройнадзора Волгоградской области Александр Сторожук, по словам дольщиков, открытым текстом сказал им, что никаких законных способов повлиять на ситуацию нет.

Депутаты Руслан Шарифов и Татьяна Цыбизова тоже посетовали, что ничем не могут помочь.

И только вице-губернатор Валентина Гречина, являющаяся по совместительству председателем рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков по Волгоградской области, заверяла – все под контролем.

Однако ситуация не менялась. До тех пор, пока проблема не была озвучена волгоградцами во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Волгоградцев пригласили на слушания в Госдуму, где обсуждали вопросы долевого строительства. Там заговорили о пробелах в жилищном законодательстве, в результате чего вложившие деньги в строительство многоэтажек остаются беззащитными перед недобросовестными застройщиками.

В Минстрой России был представлен план-график мер по решению проблем обманутых дольщиков в Волгоградской области. В нем значились 23 проблемных дома. По каждому из них был четко прописан алгоритм решений.

Чаще всего предусматривалось, что компании завершат строительство за счет собственных средств. Если же они явно не справляются с проблемой, для завершения объектов пытаются привлечь новых застройщиков.

Так, 25 мая на сайте областной инспекции государственного строительного надзора сообщалось – новый застройщик найден для завершения строительства многоквартирного дома № 5 в микрорайоне 122-123 Дзержинского района Волгограда в жилищном комплексе «Атлант».

Областные власти стали помогать с подключением коммуникаций. С одним из застройщиков был заключен муниципальный контракт на приобретение жилья – таким образом компании была обеспечена дополнительная финансовая поддержка.

Новым застройщикам земельные участки выделялись в аренду для строительства следующих объектов без торгов. Кроме того, для них применили льготный коэффициент по арендной плате за землю.

На состоявшейся 1 августа встрече с журналистами руководитель областной инспекции государственного строительного надзора Александр Сторожук уточнил: на эту дату в регионе остался 21 объект незавершенного строительства, 45 жилых домов. На их достройку необходимо более 7,5 млрд руб. По всем объектам разработаны дорожные карты. В течение трех лет предусматривается завершение строительства 25 домов. В нынешнем году – 14 домов.

И такая ситуация не только в Волгограде – обманутые дольщики стали общенациональной проблемой. По статистике, в России более 80% жилья строится с привлечением средств граждан. Количество обманутых дольщиков составляет более 100 тыс. человек.

В этой связи проблемой озаботились на государственном уровне. Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность фонда защиты дольщиков. Фонд начнет работать с конца октября этого года и будет находиться под контролем государства

То, что фонд является публично-правовой компанией, обеспечивает полную прозрачность его деятельности и открытость перед всеми контролирующими органами, в том числе Счетной палатой.

Фонд будет пополняться застройщиками, которых обяжут отчислять 1,2% от каждой проданной квартиры. Эта величина установлена до 1 июля 2018 года.

Важно, что фонд предусматривает не только возможность возмещения средств, вложенных дольщиками, но и – что гораздо важнее – возможность достроить дома и передать дольщикам оплаченные ими квартиры.

Однако фонд будет решать проблемы новоиспеченных дольщиков. Для дольщиков со стажем есть другой реальный механизм, которым могут воспользоваться субъекты страны. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, интервью с которым опубликовала «Российская газета», теперь при процедуре банкротства можно оформить дом как объект незавершенного строительства. Минстрой рассмотрит кандидатуру будущего застройщика, определит – можно ли ему передать объект. Окончательное решение вынесет Арбитражный суд.

Галина Гунькина

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.