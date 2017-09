Как защитить права человека, оставшегося без жилья: совет волгоградского эксперта

Как защитить права человека, оставшегося без жилья? Этот вопрос задала нам пожилая читательница ИНТЕРа. Письмо, рвущее сердце, написала по просьбе Италии Федоровны Емельяновой из села Мачеха Киквидзенского района ее приятельница. Сама Италия Федоровна сделать этого не могла – после перенесенного инсульта она стала инвалидом второй группы. Суть в том, что пожилой человек остался без крыши над головой.

«Обращаюсь к вам за помощью, за советом, – пишет пенсионерка. – Я вырастила двоих детей. Одного – от первого брака, другого – от второго. Когда муж умер, осталась одна. Сын от второго брака жил в то время со своей семьей в Ставропольском крае. С работой у него были проблемы и я пригласила его с семьей пожить на первое время со мной. Думала, что потом они купят дом – у нас есть два земельных пая, их можно продать. Кроме того, у них есть средства материнского капитала».

Но, увы, молодые не ужились с пенсионеркой. И, по ее словам, стали ее «изживать».

«Жена сына искала любые причины, чтобы обвинить меня во всех грехах. Скандалы, крик, брань – особенно, когда приходят друзья и намечается выпивка. А я еле хожу, мне нельзя расстраиваться, пью горстями таблетки».

Однажды Италия Федоровна пошла проведать сына от первого брака, в семье которого растет четверо детей. А когда вернулась домой, на воротах и в доме были врезаны другие замки.

«Я осталась на улице, – жалуется пенсионерка. – Тридцать лет я прожила в этом доме. А теперь доживать негде. И с такой болезнью – еле с палочкой передвигаюсь».

Италия Федоровна говорит, что не раз просила сына продать земельный пай и купить или ей, или себе небольшой домик – благо, в селе продается много домов. Но он ничего не предпринимает.

« Впереди холода, дожди. Мне нужен свой угол. Здоровья-то совсем нет», – пишет Италия Федоровна.

Попытавшись разобраться в ситуации, ИНТЕР обратился в администрацию поселения и выяснил – второй брак Италии Федоровны не был зарегистрирован официально. С юридической точки зрения с тем, кого она называет своим мужем, они просто сожительствовали.

Дом также на нее не оформлен. После смерти его владельца законным наследником стал тот самый сын от второго брака. То есть, фактически пожилая женщина никак не может претендовать на эту собственность.

Есть, конечно, моральная сторона вопроса. Но если ее сын, которого она родила и вырастила, считает возможным выставить мать за дверь – вряд ли его смутит эта составляющая.

Мы не знаем точки зрения другой стороны. Но даже если в том, что не сложились отношения с семьей сына, есть и доля вины Италии Федоровны – по всем человеческим законам дети не должны бросать престарелых родителей на произвол судьбы.

По действующему законодательству вы должны подать заявление в полицию о том, что вам принудительно ограничили право пользования жилищем – пусть полиция запротоколирует нарушение ваших прав или происшествие (ст. 12 ФЗ «О полиции»).

Но, полагаю, вам не захочется настолько обострять семейные отношения с сыном через полицию. Поэтому убеждайте сына и его семью разрешить ситуацию полюбовно, тем более, что имеете два земельных пая и деньги материнского капитала – то есть, реален вариант жильё разделить либо купить новое. И оформить всё по закону, без семейных дрязг.

В сложившейся ситуации будьте бдительны в отношении сохранности денег, паев и собственности: оформление сделок тщательно контролируйте, не подписывайте документы без совета с адвокатом или нотариусом.

