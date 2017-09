Как в Волгограде и области защитить свои права от недобросовестных управляющих компаний

Как защитить свои права от недобросовестных управляющих компаний? Как найти управу на УК? Взаимодействие со своей управляющей компанией — одна из основных тем среди обращений читателей ИНТЕРа. Несмотря на многолетний ликбез, который проводит издание на своих страницах, вопросов по ЖКХ-сфере меньше не становится. Не сокращается и число жалоб по этой тематике. Сегодня мы обобщим самое важное из того, что следует знать жильцу о своих правах в отношении управляющей домом организации. Эти ЖКХ-советы можно разделить на три основные группы.

Завышение платы за жилищно-коммунальные услуги — одна из основных претензий, с которой обращаются граждане в надзорные органы. Соответствующие вопросы периодически поступают и в нашу газету. Вот лишь одно из недавних обращений: «В сентябре нашему дому пришли платёжки за отопление с умопомрачительными цифрами, — пишет жительница Волгограда Галина. — Нам, пенсионерам, нужно оплатить в сентябре 10 007 руб. Почему мы должны оплачивать пустые квартиры и гасить долги других жильцов!? Помогите разобраться».

Вот, что надо знать жильцам, которые не согласны с цифрами в квитанциях. Надо брать все платежные документы и обращаться в свою УК с требованием предоставить соответствующие расчеты. Вам обязаны ответить в течение 30 дней — это касается обращений на любые темы. А дальше, если ответ вас не устроил, обращайтесь выше — в региональный Госжилнадзор, если вы житель области, и в жилищную инспекцию, если вы проживаете в Волгограде. Просите проверить деятельность и обоснованность начислений подобных платежей со стороны своих УК.

Очень может быть, что по итогам проверки должны будете не вы, а вам. Подобных примеров в городе немало. Суммы перерасчета для отдельных граждан составляют иногда десятки тысяч рублей, а для того или иного многоквартирного дома могут выливаться суммарно в сотни тысяч.

Вот лишь один пример: нарушения при порядке начисления платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, в Волжском носили массовый характер. По информации региональной инспекции Госжилнадзора, на сегодняшний день волжанам возвращено порядка 500 тыс. руб. Так что не доверяйте и проверяйте свои квитанции — случаев, когда УК ошибается не в пользу жильцов, много.

Следующая волнующая тема связана с ненадлежащим выполнением управляющими организациями своих обязанностей. Здесь, как правило, речь идет об общем имуществе, но иногда затронута и личная собственность граждан. Например, при несвоевременно выполненном текущем ремонте кровли могут пострадать квартиры, расположенные на верхних этажах. В этом случае, если удастся доказать, что виновна именно УК, с нее вполне возможно взыскать компенсацию за ущерб. Проконсультировать вас могут в региональном Центре общественного контроля в сфере ЖКХ.

А ситуаций, когда жильцы жалуются на ненадлежащее состояние подъездов, фасадов, окон в местах общего пользования, подъездных дверей, великое множество. В этих случаях можно и нужно обращаться с жалобами в надзорные инстанции, ведь деньги, которые мы вносим по графе «Содержание и ремонт общего имущества», должны идти как раз на эти цели.

Вот только один из примеров, как жителям удалось призвать к ответу нерадивые УК. Инспекцией Госжилнадзора на основании обращений жителей была проведена проверка в отношении УК «Зеленое хозяйство». Жильцы среднеахтубинской многоэтажки жаловались на состояние фасада, крыши, окон в подъездах. В ходе проверки жалобы подтвердились. Теперь делом займется суд, а УК заставят навести в доме порядок.

Также нередки случаи, когда граждане жалуются на некачественное оказание услуг со стороны УК. В первую очередь это касается температуры в помещениях в холодное время года. Кроме того, людей вполне справедливо беспокоит и температура горячей воды, которая не соответствует установленным санитарным нормам.

Именно такая ситуация недавно имела место во Фролово. Жильцы многоквартирного дома №17 по улице Парковой обратились в региональную Госжилинспекцию с жалобами на УК «Жилищное хозяйство». В ходе проверки выяснилось, что температура горячей воды была ниже нормы. Теперь управляющей организации грозит наказание, а из кранов жильцов должна пойти «тепленькая», как говорилось в известном фильме.

К сожалению, продолжают иметь место ситуации, когда на один и тот же многоквартирный дом претендует несколько управляющих организаций. Тут жильцам тоже важно знать свои права.

Последний подобный инцидент произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда. В СМИ появилась информация, что на многоквартирные дома, расположенные по улицам Репина, 23, Рихарда Зорге, 60, Библиотечной, 9 и находящиеся в управлении ООО УК «Созвездие», стало претендовать другое юридическое лицо – ООО «Тандем». Жильцы же со своей стороны утверждали, что действия сторонников ООО «Тандем» незаконны, и в действительности собственники общих собраний не инициировали. В связи с этим региональной инспекцией Госжилнадзора было решено провести внеплановые проверки по указанным адресам.

Точка в споре еще не поставлена, но если у вас есть подозрения, что управляющая организация пришла в дом незаконно, необходимо потребовать протокол общего собрания жильцов. Только собственники большинством голосов имеют право решать, кто будет управлять домом и в какой форме. Если вас смущает дата собрания, количество подписей и вы вообще не помните, чтобы такое собрание проводилось, — это весомый повод обратиться напрямую в прокуратуру или Госжилинспекцию.

Собственникам на общем собрании надо принять решение по следующим вопросам:

— прописать в договоре управления порядок подписания акта выполненных работ и услуг;

— установить на общем собрании периодичность подписания акта (1 раз в месяц, в квартал и т. д.);

— определить уполномоченное лицо для подписания акта выполненных работ и услуг.

Данные решения оформляются протоколом общего собрания собственников МКД и направляются в управляющую организацию.

Подробности на сайте регионального Госжилнадзора

13 июня текущего года Верховный суд РФ постановил, что граждане имеют право требовать компенсации не только материального, но и морального вреда с УК за некачественно оказанные коммунальные услуги. Сюда относятся, например, случаи, когда параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают установленным требованиям. Перебои в подаче воды, тепла и т. п., превышающие допустимые нормы, тоже позволяет потребовать деньги.

Как доказать вину УК? В доказательство своих слов можно предоставить аудио- и видеосъемку, показания свидетелей, заключения экспертов. Лучше всего, конечно, составить акт. Но если представители УК под разными предлогами отказываются подписывать документ, то зафиксировать нарушения можно указанными выше способами.

1. Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области

Адрес: 400066, Волгоград, ул. Новороссийская, 5 (3 этаж)

График работы горячей линии инспекции: понедельник, среда (9.00-16.00) тел. 35-21-77. Тема: Содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги

Вторник, четверг (9.00-16.00) тел. 35-27-11. Тема: Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги

2. Жилищная инспекция Волгограда

400066, ул. им. Маршала Чуйкова, 15, тел. 39-70-23. Горячая линия: 39-70-15. Пн.-вт. с 9.00 до 11.00; ср.-чт. С 15.00 до 17.00.

uzhiv@volgadmin.ru

3. Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ на территории Волгоградской области 35-27-31.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.