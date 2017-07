В Волгоградской области после введения Социального кодекса за чертой бедности оказались 380 тысяч человек

На состоявшемся вчера заседании президиума Волгоградского областного Совета ветеранов (ВОСВ) прозвучало – в Волгоградской области за чертой бедности живут 380 тысяч человек. Идет процесс обеднения людей старшего поколения. Немалое влияние на ситуацию оказало вступление в силу 1 июля 2016 года Социального кодекса Волгоградской области (СК ВО).

С информацией о сложившемся положении дел на заседании выступил председатель комиссии ВОСВ по вопросам защиты интересов ветеранов Владимир Кудрявцев. Владимир Петрович — заслуженный юрист России, постоянный эксперт ИНТЕРа по правовой тематике.

– Власти вносят сегодня серьёзные коррективы в политику в отношении ветеранов, – говорит Владимир Кудрявцев. – Пересмотр некоторых прав на социальную поддержку от государства приводит к снижению уровня жизни пенсионеров.

Существенно урезал меры социальной поддержки ветеранов уже федеральный закон о монетизации льгот (№122 от 22.08.2004). Последующие законодательные решения в центре и на местах усугубили положение. К ним относятся, например, увеличение стоимости социального обслуживания на фоне галопирующей инфляции, которая ухудшила платежеспособность населения, а также роста цен на питание и услуги. Бюджеты в открытую планируют экономию за счет пенсионеров и малоимущих.

В то же время законодательно «урезана» индексация пенсий – трудовых и государственных. Это также усугубило процесс обеднения старших групп населения. Данный факт признал президент страны Владимир Путин на «прямой линии», состоявшейся 15 июня. Он подчеркнул, что «тревогу вызывает рост числа россиян, живущих за чертой бедности». Но четкого путей выхода из ситуации не обозначил.

Позднее в СМИ прозвучали неутешительные цифры: число проживающих за чертой бедности с 2012 года возросло с 10,7% до 13,5%. Росстат уточнил – это 22 млн человек в России в целом, в Волгоградской области – 15% или 380 тысяч человек – не только пенсионеры, но и малоимущие и многодетные семьи, инвалиды…

В Волгоградской области объявлено, что средняя пенсия за 2016 год – 11 641 рублей. В среднем по России она – более 13 тысяч. На этом фоне негативно повлияли на настроения ветеранов многие нормы и требования Социального кодекса области, который начал действовать с 1 июля 2016 года.

– В частности, по кодексу более половины ветеранов труда региона потеряли ежемесячную денежную выплату в размере 558 рублей, а количество льготных проездных на общественном транспорте упало с 150 000 до 45 000, то есть в три раза, – уточняет Владимир Кудрявцев.

СК ВО не только реально отнял социальную поддержку у многих ветеранов, но и нанес им душевную травму – государство, как бы отказавшись от признания ранее предоставленных льгот, обесценило этим актом декларируемые почет, уважение и социальную защиту.

Настроение этой группы населения области реально тревожит. Обращаясь в СМИ, ВОСВ, органы власти они в открытую говорят о резком обеднении старших поколений и невнимании властей. И странно, что власти области не реагируют на такие настроения и тенденции. Ведь пенсионеры всегда были активной частью электората. А уже на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года явка области была всего 42%. Нынче же негативную мотивацию «не идти на выборы» провоцирует ещё и СКВО.

– Между тем экономить бюджетные средства за счёт старших поколений, по моему мнению, нет острой необходимости и объективных причин, – продолжает Владимир Кудрявцев. – Губернатор Волгоградской области в своём докладе облдуме в июне этого года отчитался, что налогов в 2016 году поступило на 10,5% больше предыдущего года. Что индекс промпроизводства – 102,2%, сельского хозяйства – 112,8%, инвестиции увеличились на 40%, региональный продукт растёт. Так зачем искусственно обеднять, лишать социальной поддержки, резко снижать покупательную способность и просто обижать ветеранов, внесших в развитие области весомый вклад? А ведь их – 800 тысяч.

Бедственное положение значительной части ветеранов подтверждают, по словам Владимира Кудрявцева и обращения в президиума Волгоградского областного Совета ветеранов.

– Поступают заявления с жалобами на непомерный рост стоимости коммунальных услуг, на лишение ЕДВ, на произвол по начислениям на оплату электричества, – уточняет Владимир Кудрявцев. – Мы провели большую разъяснительную и консультационную работу по внедрению электронных транспортных карт. Но вынуждены выслушивать недовольство людей ростом стоимости проезда и «драконовскими» условиями получения социальных проездных на основе принципа «нуждаемости». Облсовет, конечно, оказывает им правовую поддержку. Но реально сдвинуть проблемы с «мертвой точки» пока не удаётся.

В настоящее время комиссия и ВОСВ настойчиво продвигают идею разработки в Волгоградской области программы преодоления бедности, которая могла бы внести вклад в разработку вопросов, определяющих настроение, социальный оптимизм и уровень жизни старших поколений.

Из приятных моментов – на заседании президиума Волгоградского областного Совета ветеранов рассмотрели три кандидатуры активистов ветеранского движения области для представления на поощрение государственными наградами в преддверии 75-летия Победы в Сталинградской битве.

Фото remocontro.it

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.