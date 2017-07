В четверг, 6 июля в Волгоградском Новом экспериментальном театре состоится пресс-конференция. В ситуации, когда в Волгограде ходят слухи, что власти хотят ликвидировать НЭТ, встреча с актерами и Отаром Джангишерашвили обещает стать интересной. Тем более что Отар Иванович – человек закрытый от журналистского сообщества. И встречается с «акулами пера» обычно неохотно.

Что же заставило художественного руководителя и главного режиссера НЭТа не только выйти на широкую публику вне сцены, но и разместить на странице театра в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись «Монолог режиссера»? Она, кстати, уже за первые пару дней набрала больше шести тысяч просмотров.

Ответ на той же странице – сотрудники театра опасаются, что его ждет «оптимизация» в духе волгоградских властей. И, судя по последним событиям, опасения эти не беспочвенны.

Напомним, за последнее время уволен ряд руководителей учреждений, которые получили свои детища в заброшенном состоянии и в буквальном смысле возродили их из пепла. ИНТЕР уже рассказывал истории руководителя МУ «Красноармейский дендрарий» Татьяны Филимоновой, директора Ворошиловского рынка Леонида Семергея. Недавно их ряды пополнила ректор Волгоградской консерватории Виктория Давыдова.

То же самое, по слухам, ждет НЭТ и его руководителя.

Нужно сказать, что отношение к этому театру всегда было неоднозначным. В противовес восторженным откликам доносилась откровенная хула: дескать, актеры бездарны и умеют лишь обнажаться за 120-150 тыс. руб. Руководитель, образно говоря, гребет деньги лопатой, выпуская при этом непристойные спектакли.

Однако тем, кто ругает НЭТ, приходится признать, что в театре – аншлаги. Попасть на очередную премьеру – престижно. И первые лица Волгограда и области их никогда не пропускали. По крайней мере, до последнего времени.

Впрочем, те же областные парламентарии, осыпающие в стенах НЭТа аплодисментами актеров и режиссера, не раз поднимали в стенах регионального заксобрания вопрос о зарплате Отара Джангишерашвили. В разы превышающую депутатское довольствие, они считали ее явно чрезмерной.

Так, в прошлом 2016 году Отар Иванович заработал 7 млн руб. Эта сумма, конечно, меркнет на фоне доходов некоторых нынешних народных избранников. Но НЭТ, напомним, живет не только на кровно заработанные, но и за счет бюджетных денег.

Первый шаг, которые предприняли в нынешнем году региональные власти, ударил по карману актеров театра. В соответствии с постановлением обладминистрации и приказом комитета культуры им резко ограничили выплаты стимулирующего характера (не более 250% от оклада) и премии (не более 300% от оклада).

После того, как информация об этом появилась на просторах Интернета, споры вокруг театра вспыхнули с новой силой. Одни радовались, что «зажравшихся» актеров поставили на место. И этих людей можно понять – даже оставшаяся НЭТовцем треть от их бывших доходов составляет около 50 тыс. руб. в месяц. Притом, что значительная часть жителей региона получает по 7-10 тысяч, что народ нищает, поскольку зарплата не индексируется по несколько лет.

Сторонники НЭТа возражают – актеры работают на износ, чтобы иметь солидный доход. В обсуждении публикации на сайте V.1 посетитель под ником «прокуратура» возражает – для заработков руководство театра использует здание в центре города, которое содержится за бюджетный счет.

В настоящее время НЭТовцы выясняют отношения с обладминистрацией в суде.

Тем временем на просторах Интернета ходят слухи, что региональные власти «копают» под самого Отара Джангишерашвили. Его поклонники уверяют – отставка создателя театра приведет к его гибели. Ведь Отар Иванович – не только худрук и главный режиссер, а душа НЭТа…

Фото с сайта НЭТа

