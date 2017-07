В станице Клетской произошло покушение на местного егеря

Это случилось в минувший четверг: из-под днища служебного «уазика» егеря местного охотничьего хозяйства Ивана Калашникова, едва он после обеда отъехал от дома, полыхнуло пламя.

По первой версии сработало установленное под днищем автомобиля самодельное взрывное устройство. Оказалось, что рванула боевая граната (предположительно, времен Великой Отечественной войны), прикрепленная к заднему амортизатору протянутой к карданному валу проволокой. С явным расчетом на то, что, как только машина тронется, она, намотавшись на кардан, вырвет чеку и произойдет взрыв. Что и случилось.

Ивана спасла мгновенная реакция – он успел выскочить из машины. И – бросился тушить пламя. Сбить его, прежде чем оно добралось до топливного бака, помог обрушившийся в тот день на Клетскую кратковременный, но мощный ливень.

К счастью, рассказывая об этом, добавляют станичники, топливный бак не взорвался. Благодаря этому же поблизости никого не было. А главное, не было ребятни, которая постоянно вьётся вокруг Ивана: дай посигналить, дай порулить, расскажи о кабанах, косулях, зайчиках, покажи новые фотки…

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Как водится, рассматриваются все версии. Версию подрыва на почве бытового конфликта, знающие Ивана, начисто отвергают: в быту Калашников, депутат Клетского сельского совета, человек очень уравновешенный и доброжелательный. А вот при исполнении служебных обязанностей конфликтов егерю (если он исполняет их честно и добросовестно) не избежать.

У Калашникова в этом отношении репутация человека принципиального — при задержании от него не откупишься, на угрозы «разобраться» с помощью высоких покровителей не реагирует. Многим любителям пострелять он перешел дорогу. Именно с этим в Клетской связывают рост поголовья зверья, в том числе косулей.

Кстати, о косулях.

В апреле браконьер при задержании его Калашниковым успел выбросить из машины мешок. В нем была разделанная туша косули и нож. Мировой суд оправдал предполагаемого нарушителя – счел недостаточными представленные доказательства браконьерства. Случай в практике егерей типичный…

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.