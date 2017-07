В Волгоградской области снова сокращают маршрутки. Теперь — межмуниципальные

Несмотря на сопротивление горожан, власти планомерно продолжают внедрять в жизнь идею новой транспортной схемы и сокращают маршрутки. После Волгограда и Волжского дошла очередь до всей области: опубликовано постановление областной администрации, которым утверждается документ планирования пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам. Новая транспортная схема имеет эпитет «интеллектуальная», но жители областного центра, наверняка, могли бы поспорить с таким определением.

Предыстория вопроса такова, что появлению новости о сокращении внутриобластных маршрутов удивляться не приходится. Напомним, когда два года назад впервые зашла речь о революционных изменениях в сфере транспорта, имелась в виду вся Волгоградская агломерация. ИНТЕР тогда писал, что региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству разработал проект комплексной схемы, где речь шла о транспортных потоках в Волгограде, Волжском, Городище, Средней Ахтубе, Краснослободске, Светлом Яре. Уже исходя из того документа можно было сделать вывод, что основной удар примут на себя маршрутки. На тот момент число маршрутных такси, работающих в вышеуказанных населенных пунктах составляло 2,5 тысячи, а к 2020 году это число должно было сократиться до 400.

Активная фаза транспортной революции началась весной 2017 года с областного центра. В три этапа были ликвидированы 87 внутригородских маршрутов.

Сказать, что это привело к возмущению жителей города-героя, значит, ничего не сказать. Ситуацию, сложившуюся тогда многие волгоградцы характеризовали не иначе как коллапс.

Из отдаленных районов в центр зачастую было добраться не просто сложно, а невозможно, автобусы ходили не регулярно, часто ломались, попадали в аварии. В апреле этого года корреспондент ИНТЕРа лично видел, как от одного из пассажирских транспортных средств отлетело что-то похожее на выхлопную трубу. Постоянно возникали вопросы по оплате проезда, по температуре внутри салона, по тому, как ведут себя водители и кондукторы в новых автобусах и т. д.

Поэтому не удивительно, что жители города собрали около 7 тысяч подписей в защиту маршрутных такси и отвезли их в приемную президента. К слову сказать, осенью прошлого года туда же отправлялся первый транш подписей общим числом в 18 тысяч экземпляров.

Судебные иски, связанные с отменой маршрутов инициировали как сами владельцы маршрутов, так и УФАС по региону. На горячую линию по транспорту поступило столько звонков, что в администрации города опубликовали еще один телефон, на который с вопросами и претензиями можно было звонить круглосуточно. Правда, возмущенных горожан сразу честно предупредили: их жалобы будет выслушивать автоответчик.

Каковы же оказались итоги этой беспримерной гражданской активности?

Говорить, что реакция населения не привела совсем ни к каким результатам, наверное, нельзя. Например, регулярно меняются протяженность и путь следования отдельных маршрутов автобусов. Но если в некоторых случаях объяснения чиновников, что все это рабочие моменты процесса внедрения транспортной схемы кажутся оправданными, в других ситуациях такие заявления вызывают большие сомнения.

Например, с 19 июня автобусы №44 и 49 объединили в один маршрут. Здесь вопросов не возникает. А вот тот момент, что с 15 июня автобус №55 курсирует от остановки «ДК «Строитель» до площади Ленина, выглядит гораздо интереснее. Как сообщили в пресс-службе мэрии, просьбы скорректировать это направление составили около 20% от общего числа заявок, зафиксированных операторами городского центра управления перевозками в мае текущего года. Возникает вопрос: а вы изначально не знали, что масса людей из Красноармейска ездит в центр города и абсолютно бестолковая пересадка на в Советском районе ничего, кроме возмущения, не вызовет?

Однако подобные локальные победы, видимо, мало радуют и обычных горожан, и автоперевозчиков. Ведь в идеале они хотели сохранить все существующие маршруты маломестного транспорт. А надежды на это практически не осталось. Напомним: вместе с сокращением маршруток работу потеряли порядка 3000 человек.

После Волгограда пришла очередь для Волжского распрощаться с привычным транспортом: с 30 апреля там были ликвидированы 7 коммерческих маршрутов. А 26 июня было опубликовано постановление администрации региона № 340-п за подписью и.о. губернатора Волгоградской области Е.А. Харичкина «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Волгоградской области». Постановление вступило в силу в момент опубликования.

Согласно документу, на ноябрь 2016 года в регионе было зарегистрировано 322 автобусных маршрута и 1449 транспортных единиц. Отмечен ряд проблем в указанной сфере: более старая структура автопарка, чем в соседних регионах; низкая доля автобусов, использующих альтернативные виды топлива; высокая доля затрат на топливо в общих затратах на перевозки автобусами; перераспределение рынка в пользу мелких перевозчиков, доля которых в 2015 году составляла 71,5%.

Вывод, который вытекает из документа таков: парк подвижного состава перенасыщен малым транспортом, отсюда — неэффективное использование дорожной сети, снижение безопасности перевозок и другое. И выход — создание той самой интеллектуальной транспортной системы Волгограда и области. Планы такие: организовать скоростное движения ж\д транспорта в Волгограде; развивать скоростной трамвай и городской электротранспорт; создать современные транспортные узлы, обеспечивающие пересадку пассажиров с автомобильного на ж\д транспорт, а также систему единого билета на пригородный автобус, междугородний автобус, пригородных ж\д транспорт и т. д.

Указаны и сроки продолжающейся транспортной революции — это 2017 -2021 гг.

Сложившаяся в Волгограде и области ситуация с транспортом как нельзя лучше характеризуется фразой «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Причем в случае с волгоградскими чиновниками это именно овраги, а не маленькие ямки, возникновение которых на пути к светлому транспортному будущему вывело Волгоградскую область в лидеры рейтинга конфликтогенности регионов РФ. Сейчас такой же сценарий грозит повторится в масштабах области.

Дело в том, что согласно новому документу планирования подлежат отмене 39 межмуниципальных маршрутов, еще 26 должны быть изменению. Среди них немало востребованных у населения маршрутов. Например, подлежат отмене маршруты №149, 158, 110. А они берут на себя львиную долю перевозок между Волгоградом и Городищем.

Вот как по этому поводу высказалась Ирина, жительница этого районного центра:

— Жителей пригородных районов лишают права выбора. Трудно забыть, как добирались из Городища в Волгоград на учебу и работу на автобусах лет 15-20 назад. В час пик в салон набивались до упора в дверь. Если в графике образовывалась «дыра» — это была катастрофа. Повторения такого никому не пожелаешь, тем более собственному ребенку. У меня дочь учится в школе в областном центре. Как она будет добираться, когда вся остановка в надежде только на один автобус будет рваться в него? Не представляю… При наших сложных погодных условиях и пассажиропотоке в пиковое время планировщики регулярных межмуниципальных перевозок должны прыгнуть выше головы, чтобы люди не чувствовали себя, прошу прощения, скотом.

Сумеют ли это сделать региональные чиновники? Опыт Волгограда свидетельствует, что вряд ли. По крайней мере, изначально.

ИНТЕР продолжит следить за ситуацией в транспортной сфере теперь уже всей области.

№ 83 «Автосервис «Москвич» — п. Кирова»

№ 101.1.Т «Волжский — Ленинск»

№ 101.2.Т «Волжский — Ленинск»

№ 102 «Волгоград (АВ «Южный») — р.п. Городище (ОМОН)»

№ 102 «Волжский – с. Заплавное»

№ 102.1.Т «Волжский – с. Заплавное»

№ 102.2.Т «Волжский – с. Заплавное»

№ 102К «Волжский, п. Рыбачий – с. Заплавное»

№ 104А «Волжский – п. Лебяжья Поляна»

№ 109Т «Волгоград (ВГТЗ) – дачи «Приморье»

№110 «р.п. Городище – Волгоград (Тулака)»

№ 114 Б «Волгоград (ВГТЗ) – Волжский»

№ 116 «Волжский – х. Клетский»

№ 118А «Волжский – Средняя Ахтуба»

№ 120 «Волжский – Волгоград»

№ 123Т «Волжский – Волгоград»

№ 149 «р.п. Городище – Волгоград (МРЭО №3)»

№ 149 «р.п. Городище – Волгоград (Спартановка)»

№ 150 «Волгоград (колхозный рынок) – п. Каменный»

№ 158 «р.п. Городище — Волгоград (Европа Сити Молл)»

№ 159Т «Волжский – Волгоград»

№ 159.2Т «Волжский – Волгоград»

№ 160 «Волжский – Волгоград»

№ 164 «Краснослободск — Волгоград (Тулака)»

№ 168 «Краснослободск — Волгоград (ВГТЗ)»

№ 172 «Краснослободск — Волгоград (АВ «Южный»)»

№ 173 «р.п. Средняя Ахтуба — Волгоград (ТРК «Парк-Хаус»)»

№ 174 «Краснослободск — Волгоград (ТРЦ «Акварель»)»

№ 180 «Краснослободск — Волгоград (ул. Грамши)»

№ 185 «Волгоград (Больничный комплекс) — СНТ «Иволга»

№ 193К «Дубовка – Волгоград (рынок ТРЗ)»

№ 196 «Волгоград — Волжский через р.п. Средняя Ахтуба»

№ 201 «Волжский – Ленинск»

№ 222 «Волжский – Краснослободск»

№ 246 «Волгоград — Волжский через р.п. Средняя Ахтуба»

№ 251 «р.п. Средняя Ахтуба – с. Верхнепогромное (через Волжский)»

№ 260 «Волжский – Волгоград»

№ 262 «Волжский – Волгоград»

№ 738 «Волгоград — Николаевск»

№ 103Т «Волжский – р.п. Средняя Ахтуба»

№ 104Т «Волжский – х. Старенький»

№ 105 «Волжский – п. Киляковка»

№ 110 «Волжский – п. Рахинка»

№ 111 «Волжский – п. Калинина»

№ 113 «Волжский – п. Суходол»

№ 114 «Волжский – Волгоград»

№ 115 «Волжский – Волгоград»

№ 115 «Волгоград (к/т «Юбилейный») – р.п. Светлый Яр»

№ 117К «Волгоград (к/т «Юбилейный») – п. Большие Чапурники»

№ 122Т «Волжский – Краснослободск»

№ 124Б «Волгоград – Дубовка»

№ 133 «Волгоград – п. Западновка»

№ 134 «Волгоград – п. Красный Пахарь»

№ 138Э «р.п. Городище – Краснослободск»

№ 144 «Волгоград (АВ «Южный» – п. Райгород»

№ 161 «Волгоград (АВ «Южный» – с. Цаца»

№ 198 «Волгоград – Ерзовка»

№ 221 «Волгоград (АВ «Южный» – п. Приволжский»

№ 257 «Волгоград (ДК «Строитель» – п. Червленое»

№ 258 «Волгоград (к/т «Юбилейный») – п. Дубовый Овраг»

№ 259 «Волгоград (ДК «Строитель») – п. Нариман»

№ 586 «п. Красный Октябрь – р.п. Средняя Ахтуба»

№ 613Т1 «Волгоград – Камышин (АС «Ной»)»

№ 613Т2 «Волгоград – Камышин (АС «Ной»)»

№ 903 «ст. Островская – Волгоград»

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.