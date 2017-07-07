07.07.2017   Криминал, Правовое поле, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

Волгоградцев призвали не доверять мошенникам

не доверять мошенникам
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Полицейские призвали волгоградцев не доверять мошенникам. Только за минувшие сутки две пенсионерки лишились при разных ситуациях более 340 тысяч рублей.

83-летняя жительница Тракторозаводского района впустила в свою квартиру неизвестных женщин, которые представились ей социальными работниками. Незнакомки сообщили, что обменивают деньги на банкноты нового образца. Убедив пенсионерку, что ей это жизненно необходимо, неизвестные «обменяли» 330 тысяч имеющихся у нее рублей. Пожилая женщина получила взамен купюры «банка приколов».

70-летняя жительница Дзержинского района отдала 12 600 рублей и вовсе неизвестному мужчине. Тот пришел к ней домой и попросил занять денег на ремонт машины, пообещав через несколько часов их вернуть. Так и не дождавшись возврата, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Не доверять мошенникам, чтобы не стать их жертвой

Полиция города Волгограда напоминает – чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно следовать простым правилам. Не следует перечислять незнакомцам денежные средства. Не вступайте в беседы с неизвестными. Не впускайте в свои дома незнакомых людей. И не впадать в панику, если вам сообщат о неприятностей с вашими родственниками – лучше сразу же перезвоните им.

Если вы пострадали от действий мошенников, незамедлительно обращайтесь с заявлением в отдел полиции.

Фото из открытых источников

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