Чтобы счетчик не получился золотым: как правильно менять приборы учета электроэнергии
Как заменить устаревший электрический счетчик в домовладениях и квартирах? Этот вопрос последнее время постоянно поднимается в почте ИНТЕРа. Например, это был один из вопросов, с которым в редакцию обратился наш постоянный читатель Владимир Филиппович Дмитриев из Михайловки.
Как меня «поставили на счетчик»
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Вот уже тридцатый год с семьей я проживаю в единственном на всю Михайловку 9-этажном доме. Один единственный лифт в нашем городе установлен именно в этой многоэтажке. И в управляющей компании нам постоянно говорят, что наш дом в убытке, так как все средства уходят на содержание лифта.
Никогда за всю жизнь я не был в долгах, а теперь вот стал должником. За свет последние три года платим в УК, приписки по электроэнергии составляют 25-30 кв\ч, в денежном эквиваленте это 100-150 р. и никому не пожалуешься. Говорят, всему виной лифт. Сейчас показания электросчетчиков с общедомовым потребление м разнятся почти в 3 раза, и опять, виноват лифт.
Меж тем, у нас весь первый этаж в магазинах, парикмахерских. Но нам объясняют, что они за свет платят по своим счетчикам и к дому мол никакого отношения не имеют. А еще у возле дома сделали красивый фонтан, выложили брусчатку и все провода подходят опять же к нашей девятиэтажке. Горят гирлянды летом и зимой, летом еще и фонтан работает. Вот меня и берут большие сомнения: не из нашего ли кармана оплачивается все это благоденствие? Тогда понятно, почему столько киловатт наматывается.
Ко всему человек привыкает, терпит, платит. Но в феврале-марте этого года УК ЖКХ прислала платежку без показаний квартирного электросчетчика и я должен заплатить аж за 372 квч. Мотивируют свои действия они тем, что счетчик старый, 1987 года выпуска, его надо менять и это входит в обязанности собственника жилья. Но счетчик стоит на площадке в общедоступном месте.
Пожалуйста, помогите разобраться: кто виноват в нашем споре с управляющей компанией? И как быть дальше?».
Требуй показаний
Вопросы читателя редакция переадресовала в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Вот какие разъяснения мы от них получили:
— Что касается ситуации с лифтом, то данное обращение гражданина требует проведения проверочных мероприятий, необходимо запросить целый ряд документов у организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников. В соответствии с законодательством, в настоящее время полномочиями осуществлять государственный жилищный надзор переданы органам местного самоуправления. Обращаться необходимо в администрацию города Михайловки, по адресу: ул. Обороны, д. 42 «а».
Если же обратиться к ситуации с вашим электросчетчиком, то необходимо уточнить в УК по какой причине нет показаний в платежном документе. Выставление платы за индивидуальное потребление электроэнергии по нормативам в данном случае возможно в следующих случаях, если прибор учета электроэнергии:
1) технически неисправен (поврежден корпус, не вращается диск, не переключаются цифры счетного механизма или имеются механические повреждения корпуса);
2) с просроченным сроком государственной поверки;
3) в случае отсутствия пломбы;
4) электросчетчик класса точности 2,5.
Поскольку индивидуальные приборы учета энергоресурсов не являются общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, то их замена обеспечивается собственником жилого помещения, то есть потребителем.
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