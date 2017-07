Чтобы счетчик не получился золотым: как правильно менять приборы учета электроэнергии

Как заменить устаревший электрический счетчик в домовладениях и квартирах? Этот вопрос последнее время постоянно поднимается в почте ИНТЕРа. Например, это был один из вопросов, с которым в редакцию обратился наш постоянный читатель Владимир Филиппович Дмитриев из Михайловки.

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Вот уже тридцатый год с семьей я проживаю в единственном на всю Михайловку 9-этажном доме. Один единственный лифт в нашем городе установлен именно в этой многоэтажке. И в управляющей компании нам постоянно говорят, что наш дом в убытке, так как все средства уходят на содержание лифта.

Никогда за всю жизнь я не был в долгах, а теперь вот стал должником. За свет последние три года платим в УК, приписки по электроэнергии составляют 25-30 кв\ч, в денежном эквиваленте это 100-150 р. и никому не пожалуешься. Говорят, всему виной лифт. Сейчас показания электросчетчиков с общедомовым потребление м разнятся почти в 3 раза, и опять, виноват лифт.

Меж тем, у нас весь первый этаж в магазинах, парикмахерских. Но нам объясняют, что они за свет платят по своим счетчикам и к дому мол никакого отношения не имеют. А еще у возле дома сделали красивый фонтан, выложили брусчатку и все провода подходят опять же к нашей девятиэтажке. Горят гирлянды летом и зимой, летом еще и фонтан работает. Вот меня и берут большие сомнения: не из нашего ли кармана оплачивается все это благоденствие? Тогда понятно, почему столько киловатт наматывается.

Ко всему человек привыкает, терпит, платит. Но в феврале-марте этого года УК ЖКХ прислала платежку без показаний квартирного электросчетчика и я должен заплатить аж за 372 квч. Мотивируют свои действия они тем, что счетчик старый, 1987 года выпуска, его надо менять и это входит в обязанности собственника жилья. Но счетчик стоит на площадке в общедоступном месте.

Пожалуйста, помогите разобраться: кто виноват в нашем споре с управляющей компанией? И как быть дальше?».

Вопросы читателя редакция переадресовала в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Вот какие разъяснения мы от них получили:

— Что касается ситуации с лифтом, то данное обращение гражданина требует проведения проверочных мероприятий, необходимо запросить целый ряд документов у организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников. В соответствии с законодательством, в настоящее время полномочиями осуществлять государственный жилищный надзор переданы органам местного самоуправления. Обращаться необходимо в администрацию города Михайловки, по адресу: ул. Обороны, д. 42 «а».

Если же обратиться к ситуации с вашим электросчетчиком, то необходимо уточнить в УК по какой причине нет показаний в платежном документе. Выставление платы за индивидуальное потребление электроэнергии по нормативам в данном случае возможно в следующих случаях, если прибор учета электроэнергии:

1) технически неисправен (поврежден корпус, не вращается диск, не переключаются цифры счетного механизма или имеются механические повреждения корпуса);

2) с просроченным сроком государственной поверки;

3) в случае отсутствия пломбы;

4) электросчетчик класса точности 2,5.

Поскольку индивидуальные приборы учета энергоресурсов не являются общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, то их замена обеспечивается собственником жилого помещения, то есть потребителем.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.