Вот тебе, бабушка, и 1 июля: что изменилось для жителей Волгоградской области с середины лета

С 1 июля в жизни волгоградцев произошел ряд изменений. Самым значимым и самым, пожалуй, неприятным, стало повышение тарифов на коммунальные услуги. Это больно ударит по кошелькам жителей региона. Тем более что в нашей области повышение будет серьезным.

Дорогая моя столица

С 1 июля на территории Волгограда подорожали такие коммунальные услуги, как «холодное водоснабжение», «водоотведение», «горячее водоснабжение», «отопление» и «электроснабжение». Причем, если федеральная власть обозначила это повышение для нашего региона на уровне 4,2%, то в ряде муниципалитетов Волгоградской области оно составит 9,8%. «Спасибо» за это нужно сказать местным властям, которые чуть ли не умоляли губернатора поднять цены на «коммуналку» повыше. И тот милостиво согласился удовлетворить их просьбу.

В областной столице злые языки обвиняют в таком росте две коммерческие структуры – «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». С этим согласны в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), где проанализировали ситуацию с ростом тарифов по 5 основным видам коммунальных услуг в 15 городах-миллионниках.

– В Волгограде рост во многом связывается с проводимым в городе экспериментом по передаче городских систем тепло- и водоснабжения в концессию частным компаниям, – говорится на сайте ИПЕМ.

Столица нашего региона отметилась в превышении предельных индексов (ПИ) и на холодное водоснабжение (10,9%), и на водоотведение (13,1%), и на горячее водоснабжение (10,5%), и на тепло (8,2). При этом Волгоград и Москва – единственные города-миллионники, в которых отмечено значительное превышение ПИ сразу по четырем позициям. По росту тарифов на тепло мы – безусловные лидеры. На втором месте – Екатеринбург с «чахлыми» пятью процентами. По ГВС мы, правда, уступаем Москве – на 0,1%. А вот в ХВС и водоотведении Волгоград слегка «подкачал». В этих категориях мы – только четвертые.

Почувствуют повышение тарифов на своих кошельках рядовые граждане не сразу. Но с началом отопительного сезона плата за ЖКУ станет неподъемной для многих волгоградцев.

Такой нюанс: в Новосибирске, Казани и Омске – городах отнюдь не бедных – предельный индекс роста платы за ЖКУ, установленный на федеральном уровне, не превышен ни на пол процента. Больше того, по некоторым услугам он установлен ниже рекомендованного.

МРОТ растет, авто дешевеют

Из приятных новостей – минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен в России с 1 июля до 7800 руб. Прежде он составлял 7500 руб., а в течение ближайших лет и вовсе подрастет до прожиточного минимума (на конец 2016 г. в среднем по России – 9889 руб.). Величина МРОТ важна, поскольку влияет на размер минимальной оплаты труда, различных пособий, налогов и некоторых штрафов.

Тем, кто после 1 июля впервые будет приобретать новый российский автомобиль, подарят 10%-ную скидку. Программа так и называется – «Первый автомобиль». Такой же подарок получат участники программы «Семейный автомобиль». Это родители, имеющие двоих малолетних детей и приобретающие авто стоимостью не более 1 млн 450 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены скидки для предпринимателей, в том числе, фермеров – в рамках программ «Свое дело», «Российский тягач» и «Российский фермер». Лизинговый договор они смогут заключить со скидкой 12,5%.

И еще одна финансовая новость – с 1 июля всех новоиспеченных бюджетников и пенсионеров переведут на карты платежной системы «Мир». Полный переход на эту банковскую карту сотрудников бюджетных организаций намечен на июль 2018 года, пенсионеров – на июль 2020 года.

С 1 июля болей по-новому

С 1 июля в стране начнут действовать электронные больничные. Предполагается, что они избавят медиков от ненужной писанины, а пациентов – от ненужных очередей. Однако как сложится ситуация на практике, пока сказать сложно. Недаром первое время в ходу будут и электронный, и бумажный листки нетрудоспособности.

Тем временем получить персональные данные россиян и использовать их в бизнес-целях стало с 1 июля и сложнее, и накладно. Все чаще мы оставляем свои телефоны и паспортные данные в различных структурах. Теперь, если они допустят их утечку, будут оштрафованы не на символическую, а на солидную сумму – 25-30 тыс. руб. На сегодняшний день штраф для юридических лиц составляет 10 тыс. руб. Туго придется и чиновникам – если они не станут обезличивать персональные данные, будут оштрафованы на 3-6 тыс. руб.

Дополнительное бремя ляжет на МВД РФ – с 1 июля полицейское и другие подобные ведомства должны будут ежемесячно направлять Администрацию президента отчет об обращениях граждан и результатах их рассмотрения. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Отложено

Из законов, которые должны были вступить в силу с 1 июля 2017 года, но были отложены.

Во-первых, запрет на перевозку детей автобусами, выпущенными более 10 лет назад. Никаких санкций к тем, кто не выполнил то требование, пока применяться не будет. Постановление правительства, подписанное его руководителем Дмитрием Медведевым, начнет действовать с 1 января 2018 года. Если, конечно, его снова не отложат – не секрет, что инициативы премьера нередко далеки от российской действительности.

Во-вторых, на год отложено введение электронной версии паспорта транспортного средства (ПТС). Отказаться от его бумажного варианта также планировалось 1 июля 2017 года.

Также до 1 июля 2018 года не введут в действие новый ГОСТ Р 7.0.97-2016 по оформлению документов. Прежде это также планировалось сделать 1 июля 2017 года. Речь, в том числе, о приказах по основной деятельности и по личному составу. А это касается уже не только предпринимателей, но и всех работающих россиян.