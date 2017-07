Вот тебе, бабушка, и 1 июля: что изменилось для жителей Волгоградской области с середины лета

С 1 июля в жизни волгоградцев произошел ряд изменений. Самым значимым и самым, пожалуй, неприятным, стало повышение тарифов на коммунальные услуги. Это больно ударит по кошелькам жителей региона. Тем более что в нашей области повышение будет серьезным.

С 1 июля на территории Волгограда подорожали такие коммунальные услуги, как «холодное водоснабжение», «водоотведение», «горячее водоснабжение», «отопление» и «электроснабжение». Причем, если федеральная власть обозначила это повышение для нашего региона на уровне 4,2%, то в ряде муниципалитетов Волгоградской области оно составит 9,8%. «Спасибо» за это нужно сказать местным властям, которые чуть ли не умоляли губернатора поднять цены на «коммуналку» повыше. И тот милостиво согласился удовлетворить их просьбу.

В областной столице злые языки обвиняют в таком росте две коммерческие структуры – «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». С этим согласны в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), где проанализировали ситуацию с ростом тарифов по 5 основным видам коммунальных услуг в 15 городах-миллионниках.

– В Волгограде рост во многом связывается с проводимым в городе экспериментом по передаче городских систем тепло- и водоснабжения в концессию частным компаниям, – говорится на сайте ИПЕМ.

Столица нашего региона отметилась в превышении предельных индексов (ПИ) и на холодное водоснабжение (10,9%), и на водоотведение (13,1%), и на горячее водоснабжение (10,5%), и на тепло (8,2). При этом Волгоград и Москва – единственные города-миллионники, в которых отмечено значительное превышение ПИ сразу по четырем позициям. По росту тарифов на тепло мы – безусловные лидеры. На втором месте – Екатеринбург с «чахлыми» пятью процентами. По ГВС мы, правда, уступаем Москве – на 0,1%. А вот в ХВС и водоотведении Волгоград слегка «подкачал». В этих категориях мы – только четвертые.

Почувствуют повышение тарифов на своих кошельках рядовые граждане не сразу. Но с началом отопительного сезона плата за ЖКУ станет неподъемной для многих волгоградцев.

Такой нюанс: в Новосибирске, Казани и Омске – городах отнюдь не бедных – предельный индекс роста платы за ЖКУ, установленный на федеральном уровне, не превышен ни на пол процента. Больше того, по некоторым услугам он установлен ниже рекомендованного.

Из приятных новостей – минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен в России с 1 июля до 7800 руб. Прежде он составлял 7500 руб., а в течение ближайших лет и вовсе подрастет до прожиточного минимума (на конец 2016 г. в среднем по России – 9889 руб.). Величина МРОТ важна, поскольку влияет на размер минимальной оплаты труда, различных пособий, налогов и некоторых штрафов.

Тем, кто после 1 июля впервые будет приобретать новый российский автомобиль, подарят 10%-ную скидку. Программа так и называется – «Первый автомобиль». Такой же подарок получат участники программы «Семейный автомобиль». Это родители, имеющие двоих малолетних детей и приобретающие авто стоимостью не более 1 млн 450 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены скидки для предпринимателей, в том числе, фермеров – в рамках программ «Свое дело», «Российский тягач» и «Российский фермер». Лизинговый договор они смогут заключить со скидкой 12,5%.

И еще одна финансовая новость – с 1 июля всех новоиспеченных бюджетников и пенсионеров переведут на карты платежной системы «Мир». Полный переход на эту банковскую карту сотрудников бюджетных организаций намечен на июль 2018 года, пенсионеров – на июль 2020 года.

С 1 июля в стране начнут действовать электронные больничные. Предполагается, что они избавят медиков от ненужной писанины, а пациентов – от ненужных очередей. Однако как сложится ситуация на практике, пока сказать сложно. Недаром первое время в ходу будут и электронный, и бумажный листки нетрудоспособности.

Тем временем получить персональные данные россиян и использовать их в бизнес-целях стало с 1 июля и сложнее, и накладно. Все чаще мы оставляем свои телефоны и паспортные данные в различных структурах. Теперь, если они допустят их утечку, будут оштрафованы не на символическую, а на солидную сумму – 25-30 тыс. руб. На сегодняшний день штраф для юридических лиц составляет 10 тыс. руб. Туго придется и чиновникам – если они не станут обезличивать персональные данные, будут оштрафованы на 3-6 тыс. руб.

Дополнительное бремя ляжет на МВД РФ – с 1 июля полицейское и другие подобные ведомства должны будут ежемесячно направлять Администрацию президента отчет об обращениях граждан и результатах их рассмотрения. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Из законов, которые должны были вступить в силу с 1 июля 2017 года, но были отложены.

Во-первых, запрет на перевозку детей автобусами, выпущенными более 10 лет назад. Никаких санкций к тем, кто не выполнил то требование, пока применяться не будет. Постановление правительства, подписанное его руководителем Дмитрием Медведевым, начнет действовать с 1 января 2018 года. Если, конечно, его снова не отложат – не секрет, что инициативы премьера нередко далеки от российской действительности.

Во-вторых, на год отложено введение электронной версии паспорта транспортного средства (ПТС). Отказаться от его бумажного варианта также планировалось 1 июля 2017 года.

Также до 1 июля 2018 года не введут в действие новый ГОСТ Р 7.0.97-2016 по оформлению документов. Прежде это также планировалось сделать 1 июля 2017 года. Речь, в том числе, о приказах по основной деятельности и по личному составу. А это касается уже не только предпринимателей, но и всех работающих россиян.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.