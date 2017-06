В Волгограде насильник в белом шарфе осужден на 14,5 лет

В Волгограде вынесен приговор серийному преступнику, который несколько месяцев держал в страхе молодых женщин. Насильник в белом шарфе осужден на 14,5 лет. Назвали его так не случайно – шарф был отличительной чертой Армани Ахеяна.

Преступления осужденный совершал с декабря 2015 года по апрель 2016 года, не попадая все это время в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина поджидал женщин в подъездах домов и, угрожая им ножом или отверткой, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Маньяк орудовал в Советском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах областного центра. К выводу, что все нападения совершал один преступник, следователи пришли, проанализировав подробности показаний потерпевших. С их слов был составлен фоторобот. Картинку распространили местные СМИ. Кроме того, ее разместили в местах, где бывает много людей. После этого в региональное СУ СКР обратились еще несколько пострадавших.

– Мы отрабатывали каждый сигнал, – рассказал на одной из пресс-конференций руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. – Параллельно следственно-оперативная группа занималась изучением данных о ранее осужденных за аналогичные преступления.

Тогда-то подозрение и пало на Армани Ахеяна. До сентября 2015 года он отбывал наказание за серию аналогичных преступлений, совершенных в 2004-2005 годах. В местах лишения свободы он провел 12 лет. И буквально через пару месяцев после освобождения принялся за старое.

Ахеяна задержали в жилом комплексе «Снегири» в Дзержинском районе, где он снимал квартиру. Четыре женщины, обратившиеся в правоохранительные органы, опознали в нем насильника. И хотя он отрицал свою вину, его причастность к совершению преступлений неопровержимо подтвердила ДНК-экспертиза.

Нужно сказать, что соседи преступника характеризовали его исключительно положительно. По их словам, это был тихий, вежливый человек.

В ходе расследования было допрошено более 200 человек, проведено более 30 судебных экспертиз. Выяснилось – жертвами преступника стали 9 молодых женщин в возрасте от 16 до 27 лет. Материалы следствия в отношении него составили 20 томов.

– Приговором суда 41-летнему Армани Ахеяну назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщила ИНТЕРу старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Куницкая.

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области

