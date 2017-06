В канун Дня памяти и скорби центр Волгограда будет перекрыт

В канун Дня памяти и скорби, 21 июня, в Волгограде будет организовано несколько акций, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны. В связи с этим центр города будет перекрыт для движения транспорта.

В пресс-службе мэрии пояснили, что ограничение будет действовать с 19.00 до 22.00 .

Коснется это улицы Чуйкова. Так, от улицы Володарского до переулка Воровского, а также на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями улицы Советской и проспекта Ленина будет перекрыто движение по мере прохождении пешеходной колонны.

Объезд этих участков можно произвести по Набережной 62-й Армии, улицам Краснознаменской и Комсомольской.

