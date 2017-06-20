20.06.2017   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В канун Дня памяти и скорби центр Волгограда будет перекрыт

площадь Павших борцов перекроют
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В канун Дня памяти и скорби, 21 июня, в Волгограде будет организовано несколько акций, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны. В связи с этим центр города будет перекрыт для движения транспорта.
В пресс-службе мэрии пояснили, что ограничение будет действовать с 19.00 до 22.00 .

В канун Дня Памяти и скорби

Коснется это улицы Чуйкова. Так, от улицы Володарского до переулка Воровского, а также на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями улицы Советской и проспекта Ленина будет перекрыто движение по мере прохождении пешеходной колонны.

Объезд этих участков можно произвести по Набережной 62-й Армии, улицам Краснознаменской и Комсомольской.

Читайте также: Будут ли в Волгоградской области принимать закон о льготах детям войны

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Читайте так же:
  • Центр Волгограда будет перекрыт 11 и 12 июня
  • Хирургический сосудистый центр будет открыт в Волжском
  • Площадь Павших борцов перекроют в Волгограде 18, 20 и 21 мая

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 71.74MB | MySQL:70 | 0,775sec
    //VK 230914