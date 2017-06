В 2018 году россиянам подарят месяц «лишних» выходных

Минтруд определился, как россияне будут отдыхать в 2018 г. Всего россиянам подарят месяц «лишних» выходных.

Новогодние каникулы будущей зимой продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни — 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также планируется перенос выходных дней с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с 9 июня на 11 июня и с 29 декабря на 31 декабря.

Кроме того, продолжительные выходные ждут нас в феврале, марте и ноябре: с 23 по 25 число, с 8 по 11 и с 3 по 5, соответственно. А вот День Победы в 2018 г. выпадает на среду, так что отдыхать мы будем только один этот день. Всего россияне получат в 2018 году 28 дней дополнительных выходных дней.

Фото из открытых источников

