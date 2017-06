Сергей Кордя, Городищенский район: «Помощь фермеров очень важна для села…»

Сергей Владимирович Кордя – руководитель Кузьмичевского поселения Городищенского района, что называется, глава со стажем. Начинал работать еще в 2002 году, когда глав назначали районные власти. Спустя 7 лет его переизбрали, но в 2014 году кузьмичевцы снова отдали голоса за Сергея Владимировича.

На сегодня население Кузьмичей составляет около двух с половиной тысяч человек. Что примечательно, народ не только не покидает поселок, а напротив, старается здесь поселиться. За последние 12 лет население выросло на 700 человек.

— Причин тому несколько, — говорит Сергей Кордя. — Во-первых, до Волгограда 20 минут езды. Во-вторых, транспортная доступность хорошая – в день осуществляется 19 рейсов. В третьих, экология, не сравнимая с городом.

Отметим, что эти факторы являются определяющими и в ценах на жилье – на сегодня оно сопоставимо с ценами городских квартир в ряде районов. Эту особенность заметили и строительные компании. Так, в настоящее время в Кузьмичах строится 24-квартирный жилой трехэтажный дом.

Надо заметить, это инвестиционный пилотный проект на три однотипных жилых дома, под которые уже оформлены земельные участки. Первый из трех домов планируется сдать к концу текущего года. Предполагаемая стоимость нового жилья порядка 35 тыс. руб. за квадратный метр.

Сегодня в Кузьмичах планомерно ремонтируются дороги, причем, за счет местного бюджета. В прошлом году капитальный ремонт сметной стоимостью 2 млн. 800 тыс. рублей был сделан на ул. Молодежной и пер. Молодежном. В этом году на 3 400 млн. руб. будут отремонтировано еще 600 метров дорог на ул. Макаренко, ул. Зеленая и пер. Зеленый.

Есть в поселке и еще одна задача, которую, по мнению главы поселения, обязательно нужно решить — это врачебная амбулатория. Сейчас она размещается в здании санпропускника бывшего совхоза.

— Положение у амбулатории полулегальное. Мало того, что помещение не полностью отвечает требованиям, так оно еще и выставлено на продажу, — поясняет Сергей Кордя. — В любой момент его могут продать, и амбулатория останется без помещения.

У решения этой задачи, считает глава, есть два пути. Первый — разместиться в здании конторы все того же совхоза. Здание добротное, вместительное, не требующего большого ремонта. Здесь можно и амбулаторию разместить, и дневной стационар. Второй путь — приобрести модульную амбулаторию. И то, и другое обойдется примерно в одну сумму — около 4 млн. руб.

— Как глава поселения и как депутат районной думы планирую обратиться в район, чтобы в бюджет на будущий год заложили требуемые средства, — добавил Кордя.

В настоящее время на территории Кузьмичей работает порядка 20 крепко стоящих на ногах фермеров и одно крупное предприятие ООО «Аксай». Это крепкое подспорье для села: помимо рабочих мест и налогов в бюджет фермеры и предприниматели стараются помочь кто техникой, кто продукцией.

— Практически, никто не остается безучастным, — подтверждает Сергей Кордя. – Особенно это касается подготовки к Дню Победы и благоустройства. Весенний сход снега обнажает много мусора. До начала полевых работ фермеры пускают все силы на наведения порядка на улицах Кузьмичей. Особую благодарность хочется выразить чете Корытько Андрею и Оксане, а также Алексею Леденеву. Их помощь очень важна для села.

