Россошинский мемориал в Городищенском районе в ночь с 21 на 22 июня озарится десятками свечей. В канун Дня скорби на Россошинском военно-мемориальном комплексе состоится акция памяти, организатором которой выступил МБУ «Патриотцентр» Городищенского района.

Данной акцией юные городищенцы хотят подчеркнуть беспрецедентное значение подвига Советской Армии под Сталинградом. Во время Сталинградской битвы на территории деревень Малые и Большие Россошки Городищенского района велись ожесточенные бои.

Напомним, военно-мемориальное кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны, было открыто 23 августа 1997 года. В этом году исполнится уже 20 лет, как Россошинский мемориал является центром притяжения для поисковой и патриотической работы не только поисковиков Городищенского района, но и со всех уголков России.

21 июня ребята из местных поисковых отрядов и военно-патриотических клубов соберутся в Россошках. Всю ночь молодежные активисты будут плести венки из полевых цветов, которые на рассвете 22 июня возложат на могилы бойцов. Также территория мемориала озарится свечами памяти.

Отметим, МБУ «Патриотцентр» действует в Городищенском районе в целях реализации основных направлений государственной молодежной политики. Особое значение уделяется развитию патриотизма, взаимодействию с Россошинским мемориалом.

Сейчас в Россошках находятся именные и братские могилы бойцов. На советской стороне покоятся более 17 тысяч советских воинов, ежегодно по итогам работы поисковиков здесь появляются новые захоронения. На немецком кладбище захоронено свыше 58 тысяч солдат.

