15.06.2017   Правовое поле   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгоградской области оштрафовали водителя за перевоз через границу «левого» пассажира

перевоз через границу «левого» пассажира
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Водителя КамАЗа оштрафовали за перевоз через границу «левого» пассажира. Мужчина двигался на автомобиле по маршруту «Джаныбек – Волгоград». Уже после пересечения границы, направляясь к двустороннему автомобильному пункта пропуска Вишневка он остановился и подхватил пассажира

– Это категорически запрещено законодательством, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области. – Нарушителя порядка выявили при помощи специальных технических средств.

За нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации 28-летний гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.

За перевоз через границу «левого» пассажира грозит штраф

– В последнее время участились случаи нарушения режима государственной границы, – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по области. – В связи с этим, управление напоминает, что при пересечении государственной границы не допускается посадка и высадка людей, погрузка и выгрузка грузов, товаров, животных на транспортные средства.

Санкция статьи по данному правонарушению предусматривает наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей.

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