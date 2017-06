Международный Аэропорт Волгоград и авиакомпания Pegasus Airlines запустили новый рейс на Стамбул

Вчера, 20 июня, из волгоградского аэропорта отправился первый рейс на Стамбул, который совершает авиакомпания Pegasus Airlines. Как сообщает пресс-служба аэропорта Волгограда, на этом маршруте эксплуатируется комфортабельный лайнер Boeing 737-800, который является самым массовым пассажирским самолётом за всю историю авиастроения.



На сегодня Pegasus Airlines — одна из самых известных низко-бюджетных авиакомпаний в Европе и Турции, выполняющая полеты по 105 разным направлениям, начиная от Лондона и заканчивая Арабскими Эмиратами.

Ранее на сайте ИНТЕР сообщалось, что сегодня, 21 июня, в 04:15 пассажиры должны были вылететь в Стамбул, но этот рейс был отменен по причине малого пассажиропотока. Обращаем внимание волгоградцев, эти рейсы совершает авиакомпания Atlasglobal, и все последующие рейсы на Стамбул ею временно приостановлены до 6 июля.

Полеты на Стамбул от Pegasus Airlines по-прежнему будут совершаться трижды в неделю.

Источник фото: официальный сайт Международного аэропорта Волгограда

