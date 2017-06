Волгоградские фермеры решили издать книгу к 90-летию со дня рождения Виктора Штепо

Волгоградская областная общественная организация «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо решила издать книгу к 90-летию со дня рождения Виктора Штепо. Отмечать эту дату будут 12 февраля 2018 года. К этому времени и намерены подготовить издание аграрии, назвавшие свое объединение его именем.

К такому решению члены Совета фермерского клуба Штепо пришли во время семинара, который проходил недавно на базе ООО «Становское». Хозяйство поделилось опытом по ведению растениеводства, животноводства и организации переработки животноводческой продукции. Фермеры и руководители хозяйств обсудили насущные вопросы.

Президент ВООО «Волгоградский фермер» Михаил Шаронов отметил – погода благоволит к тем, кто выращивает зерновые культуры. Но хорошие виды на урожай текущего года, а также наличие переходящих остатков зерна прошлого года (а это 14-16 млн тонн) создают предпосылки для существенного снижения цены на зерно.

Руководитель ООО «Становское» Владимир Черничкин поделился методами и способами ведения агробизнеса. Устроил гостям экскурсию на поля, механизированный ток, линии по очистке семенного материала, свиноферму, бойню, цеха по разделке и по переработке мяса свинины. Владимир Александрович также озвучил новую перспективу по возделыванию и переработке тыквы на семена на основе привлечения инвестиций сторонних организаций. Показал приобретенное оборудование по выделению и очистке семян тыквы.

Все выглядело убедительно и очень понравилось фермерам. Однако итоговые цифры рентабельности (3-11%) вызвали недоумение. Комплексное и многоотраслевое хозяйство со своей переработкой должно быть намного эффективней чисто растениеводческих и чисто животноводческих предприятий. Причина, похоже, кроется в несбалансированной нормативно-правовой базе. А также в серьезных управленческих недоработках профильных региональных и федеральных структур, до сих пор не создавших нормальные условия для ведения агробизнеса.

На состоявшемся после семинара заседании Совета ВООО «Волгоградский фермер» был принят ряд решений.

По поводу итогов областного конкурса на грант «Начинающий фермер», где было отказано двум членам клуба Штепо, предложено обратиться к региональной власти с ходатайством о выделении дополнительных средств.

По вопросам совершенствования земельных – использовать опыт соседних регионов и совместно с юристами выработать способ защиты от незаконной скупки земельных участков.

Решено двух членов организации рекомендовать к награждению орденами и медалями за большой вклад в развитие отрасли и многолетний результативный труд в сфере АПК. И – самое главное – издать книгу о жизни и деятельности известного агрария, дважды Героя социалистического труда Виктора Ивановича Штепо к 90-летию со дня его рождения.

Следующая встреча фермеров региона – во время проведения дня поля на базе КФХ Гришиных 27-28 июля.

Александр Беляков, исполнительный директор ВООО «Волгоградский фермер»

