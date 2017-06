Камышинский грабитель застрелился в Саратовской области

Вчера камышинский грабитель застрелился во время его задержания в Саратовской области. Сотрудники местной полиции, получив информацию о том, где скрывается мужчина, вступили с ним в переговоры. Однако он отказался сдаться и выстрелил себе в голову.

Напомним, в минувшее воскресенье, 18 июня в Камышине произошло вооруженное нападение на ювелирный. События развивались, как в кино, – трое преступников в камуфляжной форме и масках ворвались в магазин и, угрожая продавцам оружием, похитили украшения. По предварительным данным, добыча составила около пяти миллионов рублей.

Завершив свое черное дело, налетчики скрылись на автомобиле «Нива-Шевроле», который поджидал их на улице.

После того как в 14.15 на пульт полиции поступило сообщение о вооруженном ограблении, в Камышине был введен план «Перехват». Машину грабителей наряд ДПС заметил на 13 километре автодороги Камышин – Волгоград. Полицейские, пытаясь остановить «Ниву-Шевроле», открыли сначала предупредительный огонь. Затем – прицельный, по колесам автомобиля. Но находившиеся в салоне не собирались сдаваться – они открыли ответную стрельбу по полицейским.

В результате перестрелки был ранен один из стражей порядка. Инспектора дорожно-патрульной службы, получившего огнестрельное ранение мягких тканей головы, срочно доставили в больницу Камышина. Здесь его посетил начальник полицейского главка Александр Кравченко.

Позже 37-летнего старшего лейтенанта вертолетом санавиации транспортировали в областную больницу в Волгограде. По мнению врачей, ранение, полученное полицейским, не угрожает его жизни и здоровью. Состояние пациента не вызывает тревоги у медиков.

Следственными органами СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника полиции. Злоумышленникам тем временем все-таки удалось скрыться.

Между тем, по сообщениям саратовских СМИ, информация о том, где может находиться один из подозреваемых, поступила ночью 21 июня в ГУ МВД России по Саратовской области. Полицейские начали спецоперацию и заблокировали 42-летнего уроженца Камышина в одной из квартир в Заводском районе города.

«В ходе переговоров с сотрудниками полиции мужчина отказался выполнить их законные требования о добровольной сдаче, угрожая при этом применением огнестрельного оружия как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам, находящимся с ним в квартире.

В дальнейшем причинил себе огнестрельное ранение головы. Впоследствии с указанным ранением мужчина был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. Жертв и пострадавших среди гражданского населения и сотрудников полиции нет», – цитирует сообщение местного главка саратовское ИА «Взгляд-инфо».

Налетчик скончался в одной из больниц Саратова.

По данным управления Росгвардии по Саратовской области, в поселке Красный Текстильщик Саратовского района бойцами ОМОН изъяли оружие и боеприпасы, принадлежавшие одному из камышинских грабителей.

«Были обнаружены автомат АК-74С и семь патронов к нему. Оружие с боеприпасами находилось в сарае, принадлежащем одной из местных жительниц», – говорится в сообщении.

Остальные участники ограбления ювелирного магазина в Камышине пока остаются на свободе.

Фото vzsar.ru

