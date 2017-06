Иван Николаевич Хлиманенко, Калачевский район: «Отец научил выращивать хлеб — в этом моя суть»

…О своем хозяйстве Иван Николаевич Хлиманенко рассказывает немного: в активе — почти 5000 га земли, в коллективе — 12 человек, виды на озимку — хорошие, на зерновые — неплохие. База его К(Ф)Х, созданного в 93-м году, находится в хуторе Новопетровском Калачевского района. Хозяйство прошло через сложные этапы, сформировалось и сегодня уверенно стоит на ногах. А вот о чем по-настоящему болит душа у потомственного крестьянина — так это о будущем России.

Четко разделяя понятия «родина» и «государство», он неустанно думает о том, что ждет российскую деревню. Выживет ли она? Почему отношение власти к ней совсем иное, чем к мегаполисам? Как возродить село?

Об этом Иван Николаевич говорит с такой тревогой и неравнодушием, что сразу понимаешь: если бы за будущее деревни и России в целом так болела бы душа у тех, кто находится у власти, если бы они так же денно и нощно заботились о национальном интересе, люди бы жили совсем по-другому, и в будущее смотрели без отчаяния и страха.

А еще вспоминаю известную сказку Салтыкова-Щедрина о том, как мужик двух генералов прокормил. Тех самых генералов, которые «прослужили всю жизнь в регистратуре и, следовательно, ничего не понимали». И за все заботы мужиковы отблагодарили его рюмкой водки и пятаком серебра. Прошли столетия, но сказка не потеряла актуальности…

— Вот вы проехали сейчас к нашей базе, видели склады, мастерские, мехток, технику… — начинает разговор Иван Николаевич. — А в 93-м году, когда я начинал, здесь была голая степь и стояла одна водонапорная башенка. Некоторые вышли после приватизации колхозов и совхозов с готовыми помещениям, техникой и т. д., а я начинал с полного нуля.

Все, что сделано, создал сам, безо всякой помощи со стороны государства. Единственное, что в последние годы два раза получил субсидию — погектарную поддержку, но когда увидел, что государство начинает вмешиваться в мою хозяйственную деятельность, от субсидии отказался.

Я проработал всю жизнь, трудовой стаж — 50 лет. Сейчас мне 69, но я продолжаю работать, хотя проблем со здоровьем накопилось много. И знаете, каково мне было при выходе на пенсию узнать, что назначили мне самую низкую. Спросите, почему? Потому что выкинули годы службы в армии, учебы в техникуме, а потом еще 12 лет фермерского стажа.

Ты, говорят, налоги не платил в пенсионный. А было так: сначала хозяйствам давали пятилетний льготный период на развитие, льготы распространялись и на уплату налогов в пенсионный. Потом, когда этот период закончился, мы продолжали создавать хозяйство, но прибыли тогда никакой не было, нужно было строить, технику закупать и т. д. В те годы тоже не с чего было платить на будущую пенсию.

В результате потом эти годы моего труда из пенсионного стажа просто выкинули, отблагодарив, так сказать, за мой труд.

Поймите правильно — не в размере пенсии дело, а в отношении государства к сельскому труженику и деревне в целом. У меня порой впечатление создается, что она и вовсе стране не нужна. Не станет ее — не будет социальной нагрузки, не надо будет тянуть газ, содержать клубы, детсады, школы…

Только вопрос — кто будет кормить город, которому сейчас отдано все социальное обеспечение? Загубить деревню — все равно что затопить малые родники, питающие великую реку. Убежден, что если политика по отношению к селу, к его жителям не изменится в ближайшем будущем, нас ждут тяжелые времена.

Подсчитал как-то: за год произвожу более 5000 тонн зерна, а это больше 80 вагонов. Есть польза от такого труда? Еще какая! А представьте, было бы таких Хлиманенко в нашем хуторе Новопетровском человек десять, и все бы работали. Вот когда бы деревня процветала, а с ней — и вся страна.

Почему нет новых хозяйств? А потому, считаю, что государство не создает условия для их возникновения и развития. На наших землях много чего можно сделать: овощеводством заниматься, птичники ставить, скотину заводить… Цимла рядом — воду качай, создавай орошаемые участки.

Так почему не начинают люди? Потому, что власти проводят политику поддержки крупных холдингов. А что такое крупный холдинг, мы видим на примере соседних хозяйств. Приходят, уговаривают людей отдать им паи. Потом закладывают их в банк, банкротятся, паи продают, и все, нагрузка перед пайщиками снята, а землю можно продавать и перепродавать.

Будет ли так поступать фермер, живущий в этих краях? Никогда. У меня тоже есть пайщики, и я делаю все возможное, чтобы их имущество сохранить, а людям выдать положенное за пай и налоги земельные за них заплатить.

У меня, например, в голове не укладывается, как это в нашей стране могут быть безработные. Какие безработные, если вокруг столько земли? Если хорошего механизатора днем с огнем не найти? Из окрестных хуторов молодежь уезжает, а городские сюда не приедут, потому что нет условий для жизни: клуба, школы, детсада…

А у местных властей нет средств, которые они могли бы вкладывать в развитие территорий. Я особенно хорошо это понял, когда сам был депутатом.

Приняли в стране закон о местном самоуправлении — прекрасный был закон. Но что с ним потом сделали — переписали, перекроили, большинство полномочий и налогов передали на уровень района, области, а что осталось на местах? Вот я глубоко уважаю нашего сельского главу администрации Владимира Юрьевича Сенякина. Он здесь вырос, потом отучился в городе, вернулся, много лет работал в колхозе, люди заслуженно ему доверили руководить поселением. Но какие у него, как и других сельских глав, возможности?

Я считаю так: те налоги на землю, что собирают в поселении, НДФЛ надо оставлять на местах. Проходит через земли поселения автомобильная трасса, железная дорога — так пусть оплачивает транспортный налог за пользование. То же самое с трансформаторными подстанциями. Сейчас все энергетические компании частные, получают прибыль, так почему они не платят за пользование нашими землями? Если бы во главу угла ставились интересы страны, а не тех, у кого в глазах только доллары и евро, эти вопросы решались бы в пользу деревни.

Мы, фермеры, конечно, помогаем поселениям и будем помогать. И технику даем, и песок возим, и средства на проведение мероприятий выделяем. И хотелось бы еще больше помогать. Например, я говорил вам, что отказался от средств господдержки, а это 1,2 млн. руб. Вопрос: куда пойдут эти деньги? Вот если было бы так: отказался я, местный фермер, эти средства пошли бы моему поселению. Пусть дороги строят, благоустраивают улицы, садик открывают… Почему такое невозможно?

Всегда говорил: смотрите не под ноги, а вперед, кто смотрит под ноги, тот спотыкается… Это я к вопросу газификации. Когда тянули газ в хутор, я вложил очень большие средства в это дело. Оплачивал проекты, технику для работ выделял и т. д. Просил только, чтобы газифицировали хозяйство. Но когда дело дошло до меня, отказали, сославшись на то, что диаметр трубы маленький, не позволяет подключить хозяйство.

Как объяснить, что газ мне нужен на будущее? Общежитие хотел строить, чтобы людей привлекать на работу. Хутора стареют, 90% пенсионеров, еще лет пять пройдет, кто работать будет? Значит, придется привлекать людей со стороны, а куда их селить? Вот о чем надо думать, о перспективе на 10-20 лет и дальше. Сможет ли та система, которая складывается сейчас, удержать страну? Кто придет на эту землю, что за люди, что они здесь будут делать? Вот это для меня главный вопрос. Даже как-то стихотворные строчки сложили на эту тему — они о 90-х годах, когда все началось.

вот что осталось от тебя…

И от народа моего,

который жил и процветал,

И клятву верности держал.

И Бог смотрел со стороны,

и был доволен, как и мы.

Беда входила много раз,

но выходила всякий раз,

Не тронув дух моей страны,

И вот пришла в последний раз.

И перестроечный конец,

который съел все наконец…

Пенек плывет, плывем и мы,

И вот пришел развал страны…

Что нас ждет, если в отношении тех, кто создает богатства страны, и дальше будут проводить карательную политику? Кто только не приезжал ко мне в хозяйство из разных высоких инстанций, каких только обвинений не предъявляли и каких только штрафов не выписывали. Но я упертый — со всеми судился, все десять судов выиграл. Но мое ли крестьянское дело отбиваться от проверяющих? Посмотрите на наше хозяйство. Ток построили — это 4 млн., КамАЗ взяли — 4 млн., комбайн — 6 млн…

С этих денег налоги идут государству, зарплата людям, развивается производство… Суть хозяйства — возрождение всей страны. Каждый фермер дает работу заводам, фабрикам, топливному комплексу… Так почему меня еще и душат штрафами и мытарят по судам?!

У деда моего образование было — один класс церковно-приходской школы. Эх, говорит, не дал отец учиться дальше, закончил бы три класса — в генералы бы вышел! А чему сегодня в школах учат? На механизаторов, животноводов надо учить, начиная со школы, как это было в селе раньше, потому что самая главная проблема — это кадровая.

Мы в своем хозяйстве ее решаем так: у нас преимущественно семейный подряд. Сын, внуки, зять, племянник — все работают со мной. Дед научил моего отца выращивать хлеб, отец научил меня, это я передаю детям и внукам. А уже и правнуки подрастают — два правнука у меня и правнучка… Но я мечтаю о таких временах, когда не только моей семье, но и другим рядом будет жить хорошо…

