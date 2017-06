Чем сегодня живет Перекопское – достойное настоящее героической земли

Перекопское сельское поселение — земля героическая и известная по всей России. Во время Сталинградской битвы здешним хуторам и станицам было уделено немало места в военных сводках, за которыми, затаив дыхание, следила наша страна. Спустя 30 лет те события, были увековечены в знаменитом фильме «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Сегодня Перекопка — одно из наиболее динамично развивающихся поселений Клетского района. И — кто знает — возможно легендарное прошлое определяет достойное настоящее: разве можно позволить коснуться запустению той земли, за которую было отдано столько жертв?

Корреспонденты издания посетили Перекопку аккурат 22 июня. Волновались под гуляющим над бескрайним простором ветром зерновые, синел протекающий в дали Дон, в воздухе царил, перебивая все другие запахи, аромат чабреца. Но эту идиллическую картину все равно нарушало, находящиеся в глубине сознания ощущение: мы помним. Помним, что произошло больше 70 лет назад. Напоминания об этом рассеяны в нашем времени и пространстве, наслоившись на красоты природы и историю освоения этой земли.

— Сегодня у нас запланированы мероприятия на Шукшинском утесе, — закономерно начал разговор с исторической даты глава Перекопского сельского поселения Сергей Кудрин. — Ночью мы зажжем 100 свечей, из которых выложено слово «Помним», и на плоту спустим их на воду Дона.

Кстати, не так уж давно, если исходить из исторической перспективы Калач-на-Дону получил звание города воинской славы. Жители станицы Клетской, вполне обоснованно, добиваются такого же статуса для своей малой родины. Но… получают отказы на том основании, что у них не город, а сельское поселение. В очередной раз справедливость не может восторжествовать из-за буквоедства.

Но обратимся от героического прошлого к достойному настоящему.

— Все важные дела мы стараемся делать сообща,- рассказывает Сергей Кудрин. — У нас создан общественный совет при главе поселения. Именно на нем обсуждаются все социально значимые для жизни села вопросы.

В настоящий момент Перекопское сельское поселение, наряду со многими другими небольшим населенными пунктами региона получило 3 млн рублей на благоустройство административных центров поселения. Центр Перекопки и так достаточно благоустроен: здесь есть просторная детская площадка, прекрасная зона отдыха с фонтаном. А на полученные в этом году средства планируется организовать следующий комплекс.

Будет создана аллея славы: уже изготовлены 8 плит, на которых выбиты имена 430 героев — уроженцев поселения, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Здесь же будет зажигаться огонь памяти. Рядом планируют расположить аллею трудовой славы, там будут увековечены имена жителей поселения, получивших ордена за доблестный труд. Предполагается установить и памятный камень в честь донских казаков — основателей села. Здесь же появится благоустроенная летняя сцена.

— Планируем завершить все эти работы ко Дню села, который отмечается в сентябре, — говорит Сергей Григорьевич.

Конечно, чтобы населенный пункт благополучно существовал и развивался, прикладывают усилия многие его жители. Но одна из основных ролей здесь, несомненно, принадлежит крупному и успешному хозяйству АО «Перекопское» и его руководителю Олегу Вялову.

— Совместными усилиями мы осуществляем повседневные дела, отмечаем праздники и принимаем решения о возведении новых объектов, — отмечает Сергей Кудрин. – Техника хозяйства используется, зимой, когда необходимо убирать снег, и летом, когда надо чистить дороги, производить опашку, вывозить мусор и наоборот, привозить какие-либо грузы. Важную роль играет общество в обеспечении населения водой. Ни для кого не секрет, что содержание водопровода в таких небольших поселках дело заведомо проигрышное и нерентабельное. А без воды в нашей засушливой зоне никуда.

Раньше из-за недостатка финансирования в поставках воды нередко случались перерывы. Руководством ОАО «Перекопское» было принято решение взять часть затрат на себя, благодаря этому сейчас поставки воды в поселке осуществляются бесперебойно.

— Также при поддержке хозяйства был установлен поклонный крест и стелла на выезде из села, осуществлялся подвоз элементов, когда мы делали детские площадки в других хуторах, — рассказывает глава поселения. — Всего не перечислишь.

Стоит отметить, что ОАО «Перекопское» одно из наиболее успешных хозяйств не только в районе, но и в области.

Оно и раньше демонстрировало неплохие результаты деятельности, а в последние годы, когда общество возглавил Олег Вялов, успехи лишь приумножились. Удалось полностью избавиться от кредитной зависимости, практически целиком заменить парк техники, всерьез заняться обновлением инфраструктуры, ввести в севоборот новые культуры.

— В этом году у нас отведено 6917 га под озимую пшеницу, 266 га — занимает рожь, — говорит Олег Александрович о ситуации сегодняшнего дня. — На 114 га посеяли яровую пшеницу, еще на 220 га ячмень. Но весь яровой клин, мы сеем скорее для подстраховки. Основной упор,помимо озимой, уже в течение нескольких лет делаем на нут.

В прошлом году нут дал хорошую прибыль хозяйству: около 2000 гектар принесли 1\3 доходов. Поэтому в этом году, под нут снова отвели 2177 га. Все посевы в хозяйстве пока находятся в очень достойном состоянии.

В этом году в обществе приобрели 4 новых комбайна: 3 «Акросса» и один «Полесье». И это с учетом того, что комбайнов старше 2004 года в хозяйстве в принципе нет. На уборку 2017 на поля одновременно выйдет 15 комбайнов, на 3 больше, чем в прошлом году. Приобрели 2 трактора «Кировца» и новый Камаз. В настоящее время заканчивается строительство склада вместимостью 3 тысячи тонн зерна, в планах еще один. В прошлом году выли возведены 2 новых мехтока, в этом хотят поставить еще один. За 3 года осуществили строительство 3 новых весовых, столовые.

– Все у нас нормально, — говорит Олег Вялов. — Работать надо, и успех придет.

