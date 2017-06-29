Чем сегодня живет Перекопское – достойное настоящее героической земли

Перекопское сельское поселение — земля героическая и известная по всей России. Во время Сталинградской битвы здешним хуторам и станицам было уделено немало места в военных сводках, за которыми, затаив дыхание, следила наша страна. Спустя 30 лет те события, были увековечены в знаменитом фильме «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Сегодня Перекопка — одно из наиболее динамично развивающихся поселений Клетского района. И — кто знает — возможно легендарное прошлое определяет достойное настоящее: разве можно позволить коснуться запустению той земли, за которую было отдано столько жертв?

Героическое прошлое…

Корреспонденты издания посетили Перекопку аккурат 22 июня. Волновались под гуляющим над бескрайним простором ветром зерновые, синел протекающий в дали Дон, в воздухе царил, перебивая все другие запахи, аромат чабреца. Но эту идиллическую картину все равно нарушало, находящиеся в глубине сознания ощущение: мы помним. Помним, что произошло больше 70 лет назад. Напоминания об этом рассеяны в нашем времени и пространстве, наслоившись на красоты природы и историю освоения этой земли.

— Сегодня у нас запланированы мероприятия на Шукшинском утесе, — закономерно начал разговор с исторической даты глава Перекопского сельского поселения Сергей Кудрин. — Ночью мы зажжем 100 свечей, из которых выложено слово «Помним», и на плоту спустим их на воду Дона.

Кстати, не так уж давно, если исходить из исторической перспективы Калач-на-Дону получил звание города воинской славы. Жители станицы Клетской, вполне обоснованно, добиваются такого же статуса для своей малой родины. Но… получают отказы на том основании, что у них не город, а сельское поселение. В очередной раз справедливость не может восторжествовать из-за буквоедства.

…И достойное настоящее

Но обратимся от героического прошлого к достойному настоящему.

— Все важные дела мы стараемся делать сообща,- рассказывает Сергей Кудрин. — У нас создан общественный совет при главе поселения. Именно на нем обсуждаются все социально значимые для жизни села вопросы.

В настоящий момент Перекопское сельское поселение, наряду со многими другими небольшим населенными пунктами региона получило 3 млн рублей на благоустройство административных центров поселения. Центр Перекопки и так достаточно благоустроен: здесь есть просторная детская площадка, прекрасная зона отдыха с фонтаном. А на полученные в этом году средства планируется организовать следующий комплекс.

Будет создана аллея славы: уже изготовлены 8 плит, на которых выбиты имена 430 героев — уроженцев поселения, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Здесь же будет зажигаться огонь памяти. Рядом планируют расположить аллею трудовой славы, там будут увековечены имена жителей поселения, получивших ордена за доблестный труд. Предполагается установить и памятный камень в честь донских казаков — основателей села. Здесь же появится благоустроенная летняя сцена.

— Планируем завершить все эти работы ко Дню села, который отмечается в сентябре, — говорит Сергей Григорьевич.

Перекопское благоустраивают совместными усилиями

Конечно, чтобы населенный пункт благополучно существовал и развивался, прикладывают усилия многие его жители. Но одна из основных ролей здесь, несомненно, принадлежит крупному и успешному хозяйству АО «Перекопское» и его руководителю Олегу Вялову.

— Совместными усилиями мы осуществляем повседневные дела, отмечаем праздники и принимаем решения о возведении новых объектов, — отмечает Сергей Кудрин. – Техника хозяйства используется, зимой, когда необходимо убирать снег, и летом, когда надо чистить дороги, производить опашку, вывозить мусор и наоборот, привозить какие-либо грузы. Важную роль играет общество в обеспечении населения водой. Ни для кого не секрет, что содержание водопровода в таких небольших поселках дело заведомо проигрышное и нерентабельное. А без воды в нашей засушливой зоне никуда.

Раньше из-за недостатка финансирования в поставках воды нередко случались перерывы. Руководством ОАО «Перекопское» было принято решение взять часть затрат на себя, благодаря этому сейчас поставки воды в поселке осуществляются бесперебойно.

— Также при поддержке хозяйства был установлен поклонный крест и стелла на выезде из села, осуществлялся подвоз элементов, когда мы делали детские площадки в других хуторах, — рассказывает глава поселения. — Всего не перечислишь.

Успех за АО «Перекопское»

Стоит отметить, что ОАО «Перекопское» одно из наиболее успешных хозяйств не только в районе, но и в области.

Оно и раньше демонстрировало неплохие результаты деятельности, а в последние годы, когда общество возглавил Олег Вялов, успехи лишь приумножились. Удалось полностью избавиться от кредитной зависимости, практически целиком заменить парк техники, всерьез заняться обновлением инфраструктуры, ввести в севоборот новые культуры.

— В этом году у нас отведено 6917 га под озимую пшеницу, 266 га — занимает рожь, — говорит Олег Александрович о ситуации сегодняшнего дня. — На 114 га посеяли яровую пшеницу, еще на 220 га ячмень. Но весь яровой клин, мы сеем скорее для подстраховки. Основной упор,помимо озимой, уже в течение нескольких лет делаем на нут.

В прошлом году нут дал хорошую прибыль хозяйству: около 2000 гектар принесли 1\3 доходов. Поэтому в этом году, под нут снова отвели 2177 га. Все посевы в хозяйстве пока находятся в очень достойном состоянии.

В этом году в обществе приобрели 4 новых комбайна: 3 «Акросса» и один «Полесье». И это с учетом того, что комбайнов старше 2004 года в хозяйстве в принципе нет. На уборку 2017 на поля одновременно выйдет 15 комбайнов, на 3 больше, чем в прошлом году. Приобрели 2 трактора «Кировца» и новый Камаз. В настоящее время заканчивается строительство склада вместимостью 3 тысячи тонн зерна, в планах еще один. В прошлом году выли возведены 2 новых мехтока, в этом хотят поставить еще один. За 3 года осуществили строительство 3 новых весовых, столовые.

– Все у нас нормально, — говорит Олег Вялов. — Работать надо, и успех придет.