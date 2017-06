Быть или не быть волгоградскому симфоническому оркестру?

Хоть в чем-то Волгограду повезло – у него есть академический симфонический оркестр. В этом году он отмечает свой уже 30-летний юбилей. Создателем, художественным руководителем и главным дирижером все эти годы являлся Эдуард Серов – дирижер с высочайшим авторитетом в музыкальном мире и огромным организаторским опытом. Спустя всего восемь лет после создания оркестр получил звание академического. Коллектив стал давать от 60 до 80 концертов за сезон.

За годы своего существования он выпустил 15 компакт-дисков, ведет постоянную гастрольную деятельность как в пределах страны, так и за границей. В репертуар оркестра входит более 1000 сочинений русской и зарубежной классики.

В прошлом году не стало главного дирижера и художественного руководителя оркестра, его основателя и

поистине ангела-хранителя Эдуарда Серова. До своего 80-летия он не дожил год. Собственное детище, дело всей своей жизни он завещал сыну – Юрию Серову. Наверное, потому что доверял его профессионализму, знал, что пока он будет дирижером, с оркестром все будет в порядке.

И действительно с Юрием Эдуардовичем Серовым был заключен трудовой договор до 2019 года, согласно которому он должен выполнять обязанности главного дирижера и художественного руководителя. Но правду говорят, беда не приходит одна — в ноябре прошлого года в Волгоградской филармонии сменилось руководство. Мягко говоря, это назначение вызывало у коллектива недоумение. Светлана Матова, занявшая должность директора, не имеет музыкального образования. Известно, что некоторое время она работала в отделе протокола и обеспечения деятельности приемной губернатора Волгоградской области. Ее багаж – педагогическое образование, 13 лет учительского стажа и полное отсутствие опыта работы с творческими коллективами.

Опасения, что после такого кадрового решения коллектив ожидают неприятности, быстро оправдались. Договор с Серовым был расторгнут под предлогом, что он заключался с прежним руководством. Казалось бы, формальность – перезаключить договор. Но, как выясняется, новый договор с дирижером не заключен до сих пор. Знают об этом только сам Юрий Серов, новое руководство и коллектив оркестра. Для публики, прессы, общественности Серова позиционируют как главного дирижера. Такая лицемерная позиция руководства возмущает коллектив, с которым Серов работал десятилетия.

— Несмотря на сложившуюся двуликую ситуацию, Юрий Эдуардович, пренебрегая материальными трудностями, совершенно безвозмездно выполняет обязанности художественного руководителя, — открывает тайну Алексей Вадимович Венедиктов, заслуженный артист РФ, концертмейстер группы ударных инструментов Волгоградского академического симфонического оркестра. — И готов их выполнять дальше, лишь бы жизнь оркестра не прерывалась, и никто из артистов не был утерян.

От Алексея Венедиктова мы узнали, что в настоящее время оркестр готовится к юбилейному сезону.

Планировалось посвятить четыре концерта 80-летию со дня рождения Эдуарда Серова и 30-летию создания оркестра.

— В его память мы намеревались дать концерт в Санкт-Петербурге. Но учитывая все последние события, следующий сезон вообще под вопросом.

Настоящим ударом для коллектива оркестра стало назначение на должность дирижера Сергея Гринева. В марте, без согласования и уведомления трудового коллектива и Юрия Серова в частности, без предварительного прослушивания, что является обязательной практикой в таких случаях, он официально был оформлен дирижером симфонического оркестра. Известно также, что помимо этого, он является еще и главным дирижером Царицынской оперы.

— Мы о нем знали только то, что он из Ростовской области, тромбонист, — подтверждает Алексей Бенедиктов. — К слову сказать, дирижер назначается только в результате конкурса, как и солисты, и музыканты, претендующие стать членами коллектива оркестра. Кстати, в Ростовском академическом оркестре он принимал участие в конкурсе на должность второго дирижера в оркестре – не прошел.

— Сейчас коллектив в растерянности, — констатирует помощник концертмейстера оркестра заслуженная артистка РФ Светлана Лашкина. – Гринева назначили, но оркестр остается, по сути, без дирижера, без художественного руководителя, абонементы на будущий сезон не подписаны. Это ставит под сомнение вообще все выступления. Надо отметить, что сезон полностью сформировал Юрий Серов. Он в течение года вел переговоры, планировал концерты, договаривался с музыкантами. Любому музыканту известно – востребованный дирижер, солист расписывает свои выступления на годы вперед. Это таких трудов стоит согласовать даты выступлений, составить программы, выстроить абонементы. А они до сих пор не подписаны. Сейчас наше будущее представляется весьма туманно во всех аспектах. За 30 лет мы впервые в такой ситуации.

Почти три месяца худсовет пытался встретиться со своим новым директором. Наконец, встреча состоялась. Со слов музыкантов, Светлана Матова обещала, что не будет вмешиваться в их творческую деятельность, и даже намерена помогать. Но по факту все получается иначе. Мало того, музыкантам стали предъявлять претензии по поводу деятельности самого худсовета, существовавшего все годы: что он проводится в рабочее время, что его решения не устраивают руководство, и вообще его нужно разогнать, поскольку он, с их точки зрения, сеет смуту… А что потом?

О сокращении артистов пока прямо никто не заявляет, но сами артисты не ждут от нового руководства ничего хорошего. Первые тревожные звонки набирают силу и теперь больше напоминают набат. Карты раскрыл новый дирижер.

— 22 апреля ко мне подошел Сергей Гринев и сказал, чтобы мы забыли о том, что наш оркестр имеет статус академического, — рассказывает Лариса Кузьминова, группа первых скрипок. – «Это уже никого не волнует, — заявил он, — и если вы будете продолжать писать везде и возмущаться, вас сократят и наберут новый коллектив».

Алексей Венедиктов, как и его коллеги, считает, что работа по развалу оркестра уже идет:

— Взять хотя бы тот факт, что неожиданно для всех был назначен концерт на 28 мая вопреки ранее утвержденной программе. Втайне от коллектива и Юрия Серова.

Между прочим, в мае оркестр играл семь концертных программ. И еще один концерт – насколько он целесообразен? К тому же, играть мы должны были с дирижером, с которым до этого мы ни дня не работали вместе. Примечательно, что на выступление из Москвы был приглашен критик, а для большей кассовости потрудились найти даже спонсора. На площадке царила нервозная обстановка. Концертмейстер оркестра, вопреки общей традиции, демонстративно отказался перед началом выступления пожать руку дирижеру – так он выразил отношение всего оркестра к его появлению у пульта.

Критик, конечно, не смогла этого не заметить и постаралась размазать в прессе исполнение заслуженного оркестра, чье блистательное исполнение годами оценивалось зрителями и профессионалами всего музыкального сообщества. Между тем, способности Гринева у нее не вызывали вопросов. Убежден, что идея с критиком была продумана заранее, пытаясь выставить коллектив оркестра в непрофессиональном свете, не достойным звания академический. Делая это, руководство наносит удар, прежде всего, по культуре Волгограда, как минимум.

Все волгоградцы помнят, как в преддверие 70-летия Великой победы академический симфонический оркестр играл перед главами МИДов России Лавровым и Германии Штайнмайером, губернатором области Бочаровым и 5-тысячной аудиторией. Зритель рукоплескал, а артисты гордились, что им выпала честь прославлять наш город-герой. Грустно и горько, что этим не гордится новое руководство филармонии.

Конечно, можно уволить заслуженных артистов России и набрать других музыкантов, пусть не таких заслуженных. Ну, потеряет оркестр статус академического, зато станет более покладистым. И с чем останется филармония? С рядовым оркестриком, каких много? И все эти жертвы ради того, чтобы смогла кто-то смог удовлетворить свои амбиции?

А город? Его жителей вы спросили, готовы ли они на такой чудовищный обмен? Пренебрегать музыкантами высшей степени профессионализма, которые уже снискали себе и Волгограду славу, и почет – это подход близорукий и дурно попахивающий личными интересами.

Угробить наработанное годами легко, но ведь оркестр – это не чья-то собственность, чтобы вот так решать его участь. Он принадлежит городу, людям, стране.

Сегодня Юрий Серов, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов, в родном оркестре на птичьих правах. Работает только как приглашенный дирижер. А если его не пригласят?

Музыканты, уставшие от «сюрпризов» нового руководства, продолжают проводить репетиции. До конца сезона остаются считанные дни. Последний концерт сезона должен состояться 21 июня.

Дорогие волгоградцы! Артисты волгоградского симфонического академического оркестра ждут вас 21 июня в 18.30 в ЦКЗ на завершающий концерт. Они снова и снова готовы дарить вам волшебные минуты музыки, вовлекать вас в неповторимый мир звуков и очарования. Доведется ли еще раз услышать оркестр в прежнем составе, трудно сказать. Поддержите своих артистов!!!

Перед сдачей материала в печать ИНТЕРу все-таки удалось связаться с директором Волгоградской филармонии Светланой Матовой (несмотря на то, что она была в отпуске) и задать вопросы, касающиеся судьбы как самого оркестра, так и бывшего главного дирижера Юрия Серова. К сожалению, ничего вразумительного ни по одному из вопросов Светлана Матова ответить не смогла, ссылаясь на то, что она человек не опытный в этой сфере, к тому же, далекий от музыки. Несмотря на то, что Матова руководит филармонией уже полгода, в настоящее время она только пытается разобраться в порученном ее ведению учреждении. Дать более подробный комментарий Светлана Матова отказалась.

Оксана Яблочкина

