Волгоградским семьям в сложной жизненной ситуации готовы предоставить бесплатную юридическую помощь

Межрегиональная общественная организация «Центр семейного права» – одна из немногих в Волгоградской области готова предоставить бесплатную юридическую помощь семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Обеспечат здесь и бесплатную психологическую поддержку.

ИНТЕР об этой организации уже рассказывал, но не лишним будет напомнить – вы не одиноки, если в тот или иной период жизни вам выпала черная полоса. Социальный проект Центра так и называется – «Ты не одна».

Для того чтобы связаться со специалистами, которые оказывают поддержку нуждающимся, жителям области не нужно ехать в Волгоград. Достаточно зайти на сайт www.spravo.com. С начала реализации проекта, который стартовал в октябре 2016 года, его посетили больше 14 тыс. человек.

На сайте размещены необходимые методические материалы, актуальная правовая и дополнительная справочная информация. А кроме того – новости для семей, проживающих в Волгоградской, Ростовской областях и в Москве, статьи и советы от юриста и психолога проекта.

Здесь можно обменяться мнениями – на форуме для интерактивного общения и консультаций. Задать вопрос в интерактивном личном кабинете руководителя, психолога и юриста. Получить бесплатную онлайн-консультацию для дистанционной правовой и психологической помощи.

Зарегистрировавшись в личном кабинете, обратившийся получает возможность общаться со специалистом в чате, прикреплять сканкопии или фотографии документов. Кроме того, на сайте разработан конструктор документов. С его помощью можно самостоятельно составить исковое заявление в суд, получить бесплатно готовые процессуальные заявления. Воспользовались этой услугой больше двухсот человек.

Группы проекта «Ты не одна» созданы в социальных сетях – «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм». Для тех, кто предпочитает живое общение со специалистом, организована телефонная горячая линия. Звонки принимают два юриста колл-центра с 9.00 до 20.00 ежедневно. При необходимости они могут соединить позвонившего с психологом.

На сегодняшний день бесплатные консультации юриста по телефону горячей линии 8-800-500-59-26 получили более 160 человек, консультации психолога – пять человек. Всего с начала проекта бесплатные устные консультации юриста получили 282 человека, письменные – 304 человека, психолога – 17.

О том, насколько важен проект «Ты не одна», свидетельствуют следующие факты – 12 видеороликов, размещенные в сети Интернет, набрали больше 10 тыс. просмотров.

– Большинство вопросов, с которыми обратились к нам жители области, касались прав и льгот для нуждающихся семей, соблюдения трудовых прав матерей и беременных женщин, установление алиментов и задолженности по ним, – говорит руководитель проекта Светлана Кривобокова. – Также волнуют волгоградцев жилищные вопросы членов семьи и права несовершеннолетних. Речь идет о сделках, регистрации по месту жительства, получении социальных вычетов. Кроме того, семьи интересует, как они могут распорядиться средствами материнского капитала, вопросы воспитания детей и установления графика общения. Отдельная тема – насилие в семье, получение побоев или сексуальное насилие.

Проект будет работать до конца сентября 2017 года. Связаться с организаторами можно по телефону: 8-800-500-59-26 (все обращения бесплатные) или E-mail: svekrivobokova@yandex.ru.

