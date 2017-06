Газетная недостаточность: что ждет печатную прессу в Волгограде

Что ждет печатную прессу в Волгограде? Это вопрос встал на повестку дня с момента сноса киосков периодики в областном центре. Почему с улиц города они исчезают один за другим? Что будет на их месте? Где купить свежий номер газеты?

С такими вопросами читатели обращаются в ИНТЕР ежедневно. Вот что прозвучало на совещании 13 июня с областными властями на эту тему.

В сфере киосков по продаже периодики, а если говорить официальным языком, то нестационарных торговых объектов, еще с прошлого года действительно происходят большие перемены. В первую очередь это касается центральной части города, где полным ходом идут работы по подготовке к ЧМ-2018 по футболу.

Согласно планам властей города и области, Волгоград должен стать более современным и привлекательным, в том числе и в плане объектов торговли. Для этого старые точки сносят, а новые планируют поставить. Излишне говорить о том, что это крайне болезненный процесс как для предпринимателей, так и для их партнеров и покупателей.

В случае с газетными киосками проблема отразилась как на самом ИНТЕРе, так и на наших читателях. То же самое можно сказать о других печатных изданиях — выручка у отдельных издателей упала на 40% и выше.

О том, чем закончится модернизация киосковой сферы, шла речь на совещании, которое провел в минувший вторник первый заместитель губернатора Александр Сиваков.

В ходе встречи нас, издателей, заверили: несмотря на ликвидацию части ранее действовавших киосков, в целом сеть будет сохранена. Если ранее в городе насчитывалось порядка 190 объектов для продажи газет и журналов, то последняя редакция схемы размещения предусматривает 155 киосков, причем это количество планируют увеличить.

Среди прочих будут сохранены и киоски «Союзпечати». Это единственная сеть, представленная в районах области, так что от ее успешной работы в Волгограде во многом зависит и наличие свежей прессы в сельских районах. Сейчас прорабатываются варианты, что дополнительные торговые точки «Союзпечати» появятся в медицинских учреждениях, МФЦ, возможно, в местах продажи транспортных карт, то есть там, где высокая проходимость.

Между тем в городе в недалеком будущем появится более 50 новых торговых галерей на самых проходимых местах, но найдется ли в них место печатной продукции — большой вопрос. Вопросы ассортимента будет решать арендатор, который по итогам конкурса подпишет договоры с мэрией. Захочет ли он размещать периодику — возможно, да, но какую сумму назначит за аренду площадей? Изначально издатели, указывая, что печатная продукция — это социально значимая категория, просили власти города предусмотреть размещение прессы на льготных условиях. Однако такого условия поставлено в ходе конкурса не было.

Еще один больной вопрос — это ликвидация киосков на остановках общественного транспорта. Традиционно здесь были самые успешные точки продаж прессы, но это, как пояснили на совещании, ушло в прошлое. Теперь на остановках будут только банкоматы, возможно, автоматы по продаже напитков. Все остальное решили убрать в целях безопасности и эстетики, разъяснил Александр Сиваков.

То, что эта мера также приведет к падению доходов печатной прессы, не вызывает сомнения.

Не лучшие времена переживает и сфера распространения книжной продукции. По словам руководителя сети книжных магазинов «Кассандра» Светланы Серой, это единственное оставшееся региональное предприятие такого рода. Все остальные уже закрылись. Прочие книжные магазины представляют федеральные сети. По мнению Светланы Викторовны, в нашем регионе созданы крайне неблагоприятные условия для распространения книжной продукции, которые ведут бизнес к краху, а читателей оставляют без возможности приобрести книгу. Выход, по ее мнению, может быть в ослаблении налоговой нагрузки, как это было сделано в других регионах. Этот вопрос власти пообещали рассмотреть.

«Три года наша библиотека, которая является главной в регионе, не получает из бюджета средства на приобретение книг и периодической печати, — рассказала на совещании директор областной научной универсальной библиотеки им. Горького Нина Шашко. — Раньше мы только печатных изданий выписывали 800 наименований. Сейчас сократили перечень до 80. А в четвертом квартале, вероятно, не будем выписывать вообще.

— Если в Волгограде негде будет покупать газеты, это создаст очень серьезные проблемы жителям, — продолжила Нина Викторовна. — В библиотеку часто приходят люди, которые готовы и деньги заплатить, лишь бы получить экземпляр той или иной газеты — как правило, для суда. В Интернет газеты выкладывают частично, да и содержание статей в Сети легко изменить. Уверена, что газеты должны быть в шаговой доступности для людей».

Издатели и власти договорились продолжить обсуждение проблемы и дальше. Закрытие киосков и банкротство печатных изданий в городе, который и без того переживает сложные времена, не выгодно никому. Остается надеяться, что оптимальные решения, часть из которых уже просматривается, все же будут найдены.

