Волгоградцев приглашают на выставки с мужским характером

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» приглашает волгоградцев на выставки с мужским характером. С 13 по 16 апреля экспоненты из 15 регионов России представят здесь товары для туристов, охотников и рыболовов.

Кроме того, в рамках специализированных выставок «Турист. Охотник. Рыболов» сторонникам активного образа жизни расскажут новое о приманках, методах и хитростях рыбной ловли. Известные профи-рыболовы поделятся не только теоретическими знаниями, но и покажут некоторые приёмы наглядно в демонстрационном бассейне.

Так, 14 и 15 марта в 12.00 автор книги «Карп и его секреты» профессиональный рыболов с 20-летним стажем Дмитрий Слета проведет бесплатный мастер-класс и расскажет про новые методы и уникальную тактику ловли карпа и сазана.

Ежедневно все посетители выставки смогут сразиться в ловкости в конкурсе «Ловись на MAXSIМUS». Всех участников и победителей ждут полезные подарки от организаторов и участников выставки.

Тех, кто неравнодушен к холодному оружию ждут на всероссийской специализированной выставке-продаже «Клинки России». В ее программе – II этап Кубка России по спортивному метанию ножа и чемпионаты по стрельбе из лука и арбалета.

Место проведения выставки: проспект имени В. И. Ленина, 65а.