Выплаты по социальному контракту в Волгоградской области увеличились. Данная программа призвана помочь жителям области организовать собственное хозяйство. С начала этого года господдержку в рамках социального контракта уже получили 152 семьи. Всего до конца года такую помощь планируется оказать 1160 граждан.

Выплаты по социальному контракту

Как сообщили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, в этом году на нее могут претендовать жители не только сельских территорий, как раньше, но и городских округов. Изменился также перечень видов помощи, которые можно получить по социальному контракту. Так, в предыдущие годы граждане, признанные малоимущими, могли получить не более 40 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства или 30 тысяч рублей на развитие предпринимательской деятельности. В этом году плюс к этим видам социальной поддержки добавились выплаты в размере 20 тысяч рублей для профессионального обучения и 10 тысяч рублей на поиск работы (в части оплаты проезда).

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