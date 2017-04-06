Завтра, 7 апреля Волжский историко-краеведческий музей приглашает на открытие выставки члена Союза художников России волгоградки Татьяны Ковешниковой. Волжанам расскажут «Серьёзно о несерьёзном».

– Темы творчества художницы – пейзажи по поездкам из серии «мои путешествия», иллюстрации к детским книгам, кошки и коты в любом виде, цветы, портреты, – рассказал ИНТЕРу сотрудник информационного отдела ВМВК Александр Баранов. – Авторская техника – обводка тушью работы сделанной акварелью определенным способом с характерными закруглениями по краю обводки.

Выставка акварели откроется 7 апреля в 15.00 в Волжском историко-краеведческом музее и продолжит работу по 22 апреля. Вход на выставку в день открытия свободный.

Справка ИНТЕРа:

Ковешникова Татьяна Васильевна родилась в Волгограде. В 1996 г. окончила Волгоградский коммерческий лицей (специальность художник-оформитель), в 2002 году –Волгоградский государственный педагогический университет – факультет искусств, отделение «Изобразительное искусство и черчение», в 2010 году – институт художественного образования ВГПУ (степень – магистр художественного образования).

С 2001 года приняла участие более чем в 80 выставках.

С 2005 по 2014 г. подготовила и провела 6 персональных выставок.

В 2011 вступила во всероссийскую творческую общественную организацию «Союз художников России» – секция графика.

В настоящий момент живёт в Волгограде, работает в областной детской художественной галерее руководителем художественной студии. Ученики студии активно участвуют в детских художественных выставках у нас в стране и за рубежом (Япония, Греция, Македония, Украина, Белоруссия и др.), имеют награды и дипломы.