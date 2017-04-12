Военная прокуратура Волгоградского гарнизона готова ответить на вопросы граждан по призыву

Военная прокуратура Волгоградского гарнизона сообщает, что на время призывной кампании «ВЕСНА-2017» с 1 апреля организована работа консультативно-правового пункта по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу.

Действовать он будет до 15 июля 2017 года. Ежедневный прием граждан осуществляется с 9:00 до 18:00 по адресу г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.1.

Иногородние будут приниматься в день обращения. Уточнить подробности можно по тел. Военной прокуратуры: (8442)35-83-48, работающий в круглосуточном режиме.