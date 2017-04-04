04.04.2017   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгоградской области стартовал весенний призыв

1 апреля в Волгоградской области, как и во всех регионах страны, стартовала весенняя призывная кампания. Продлится она до 15 июля, то есть 106 дней. За этот период должно быть призвано 2800 человек — такое задание получено от штаба Южного военного округа.
Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Волгоградской области полковник Виктор Майстренко сообщил, что призывники из волгоградского региона пройдут службу во всех видах и родах Вооруженных сил РФ, включая Росгвардию, воинские части МЧС России и Президентский полк. Сюда этой весной отправятся служить 15 призывников. Для прохождения альтернативной службы поступило 9 заявок.

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