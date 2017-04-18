18.04.2017   Городская среда, Детское время, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

В День Победы в Волгограде вновь пройдет «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк»

9 мая, в День 72-й годовщины Великой Победы в Волгограде вновь пройдет «Бессмертный полк». Участники всероссийской акции прошествуют от Дома Павлова к Мамаеву кургану с портретами своих родственников – героев Великой Отечественной войны.

Акция стартует 9 мая в 12.00. Получить подробную информацию о месте построения колонны, маршруте движения, а также о том, где можно отпечатать портреты можно у волонтеров по телефону всероссийской «горячей линии» 8-800-500-46-49. Кроме того, актуальную информацию о проекте «Бессмертный полк» и проводимой в его рамках ежегодной акции можно на официальном сайте проекта moypolk.ru.

Фото с сайта «Бессмертный полк»

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