07.04.2017   Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

Погода в Волгограде: в воскресенье обещают полный штиль

Погода в Волгограде: в долгожданные выходные будет тепло. Такой окончательный «диагноз» поставили погоде синоптики. И ветра не будет – в субботу, 8 апреля, обещают 2-4 м/секунду, а в воскресенье после обеда и вовсе полный штиль.

Но все, конечно же, гладко не бывает – пойдет дождь. И если в субботу он только слегка будет моросить ранним утром, а затем выглянет солнышко, то в воскресенье с неба будет капать почти весь день.

Зато столбик термометра порадует – в субботу он поднимется до +16, в воскресенье – до +15.

 

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