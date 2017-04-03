Не губите, мужики: в Волгограде производится обрезка деревьев в период гнездования грачей

Наконец, весна пришла не только в календаре, но и на улицы города: пробились робкие листочки на сирени, зазеленели всходы тюльпанов, набухли почки деревьев. В связи с этим оживились работы коммунальщиков, и, как следствие, активность неравнодушных читателей. «В центре города идет обрезка деревьев, уничтожаются гнезда грачей вместе с птенцами, кладками яиц. В сезон гнездования это делать недопустимо,» – возмущенно звучало в трубке редакционного телефона. С такой же претензией жители Волгограда обратились и к коммунальным службам.

Гнездование

Действительно, почему обрезку деревьев необходимо осуществлять именно в гнездовой период? Грозит ли это чем-то и без того скудной городской природе, и может ли сказаться негативно на экологическом фоне Волгограда?

Прокомментировать ситуацию мы попросили одного из экспертов ИНТЕРа, доцента кафедры эколого-биологического образования и медико-педагогических дисциплин Волгоградского государственного педуниверситета, кандидата биологических наук Наталью Николаевну Колякину.

«С моей точки зрения как орнитолога, конечно, неправильно, разрушать гнезда, да еще тогда, когда птицы уже сели на кладки. Разумеется, не стоит забывать, что мы живем в городе и, как минимум неприятно, когда прохожим во время прогулок по аллеям и скверам на голову падает помет.

В связи с этим, нельзя сказать, что гнездование грачей в нашем городе – это хорошо. Надо учитывать также, что эта птица способствует созданию антисанитарии, да и не радует нас ни своим пением, ни внешним видом.

Тем не менее, это живое существо и требует к себе гуманного отношения. Ведь человек считает себя существом моральным, а раз так, то мораль он должен распространять и на другие организмы, пусть они даже и нежелательны. Уверена, проблему нужно все-таки решать по-другому – производить, например, обрезку деревьев до того, как птица начнет гнездиться.

Если говорить о грачах, то у них этот процесс начинается в начале марта. Значит, обрезку необходимо было делать в конце февраля или даже поздней осенью, тем более, что и для самих деревьев это было бы менее травматично, нежели сейчас, когда сокодвижение уже началось.

А можно избавиться от грачей и без обрезки. Гнезда грачей многолетние, птицы просто подстраивают свои старые гнезда. И если их разрушать регулярно до того, как птицы сели высиживать птенцов, то они сами улетят в места, где их не беспокоят и покинут городские улицы.

Тогда и эстетический вопрос был бы решен, и этический.