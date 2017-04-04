Прокуратура области опубликовала результаты проверки по статье ИНТЕРа «Сказ о калачевской «Сказке». Напомним: публикация была размещена в газете и на сайте , где она называлась «В Калаческом районе Волгоградской области рядом со школой находится злачное место». Публикация вызвала большой общественный резонанс. Сегодня, 4 апреля, прокуратура области на своем сайте разместила информацию о проверке доводов, изложенных в статье. Ниже приводим текст.

Результаты проверки

Прокуратура информирует о результатах проверки доводов публикации «Сказ о Калачевской «Сказке», размещенной в газете «Интер»

Прокуратура Волгоградской области в рамках мониторинга средств массовой информации провела проверку доводов статьи «Сказ о Калачевской «Сказке», размещенной в газете «Интер» 02 марта 2017 года.

В статье от имени бывшей сотрудницы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» г.Калача-на-Дону (далее – МКОУ СШ №1) Бородиной Н.Н. сообщалось о несоблюдении трудового законодательства при увольнении указанного лица, хищении ограждения образовательного учреждения, захвате земельного участка собственником кафе «Сказка», нарушении общественного порядка в данном кафе и пр.

В ходе проверки доводы публикации о незаконном захвате земельного участка, несоответствии законодательству расстояния между образовательным учреждением и кафе «Сказка» объективного подтверждения не нашли.

Вместе с тем, в связи с систематической регистрацией в ОМВД по Калачевскому району ГУ МВД России по Волгоградской области правонарушений в кафе «Сказка» прокуратурой района в адрес директора ООО «Гайперс» (собственника кафе) внесено представление (находится на рассмотрении). Кроме того, информация о необходимости проведения соответствующей профилактической работы прокуратурой района направлена в ОМВД по Калачевскому району.

В ходе ранее проведенной прокуратурой Калачевского района проверки выявлены отдельные нарушения трудового законодательства.

Так, директором МКОУ СШ №1 Бородиной Н.Н. направлены копии запрашиваемых документов не в полном объеме.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении директора указанного образовательного учреждения возбуждено административное производство по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), а также внесено представление (акты прокурорского реагирования рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности).

При этом, вступившим в законную силу решением Калачевского районного суда в удовлетворении искового заявления Бородиной Н.Н. о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе отказано.

Также установлено, что в октябре 2016 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по области проведена плановая выездная проверка МКОУ СШ №1, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе отсутствие гардероба для хранения верхней одежды учащихся. В этой связи образовательному учреждению выдано предписание со сроком исполнения до 01 сентября 2018 года. Данное нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства отражено в представлении, внесенном прокуратурой Калачевского района в адрес главы администрации района (находится на рассмотрении).

Факта хищения ограждения МКОУ СШ №1 в ходе проверки не установлено. Так, ГЭБ и ПК ОМВД России по Калачевскому району на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ принято законное и обоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.