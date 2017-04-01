Волгоградцам разъяснили права жильцов на подвальные помещения их дома. Что делать, если помещения сданы в аренду кафе, музыкантам, магазинам? На этот вопрос отвечает заслуженный юрист России, глава экспертного совета ИНТЕРа Владимир Кудрявцев.

Права жильцов

То, что подвалы становятся источником проблем для жителей многоквартирных домов, наши читатели пишут в ИНТР часто. Вот одно из писем.

«Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, мы не знаем кому жаловаться, в нашем доме по ул Льва Толстого дом 5 выкуплена часть подвала Болгар Дмитрием Георгиевичем, который сдает эту площадь музыкантам для репетиций. Можете представить что испытывают жильцы первого и второго этажей! На просьбу сделать звукоизоляцию и до того времени пока не репетировать они не реагируют! Вызывали 2 раза полицию, на следующий день начинается снова та же история! Помогите! Что нам делать? кв 50,51,55,56. Спасибо, с уважением Татьяна»

Ответ заслуженного юриста РФ Владимира Кудрявцева:

-Уважаемая Татьяна! Если в вашем многоквартирном доме квартиры приватизированы, то подвал может относиться к общему имуществу, а потому его использование не может производиться без решения общего собрания жильцов (ст.36 ЖК РФ). Интересы жильцов может представлять и защищать председатель совета дома. Возможны два основных пути разрешения вашей конфликтной ситуации.

1.Добиваться изъятия подвала из частной собственности. Запросить в УК на каком основании и кем часть подвала как общего имущества продана частному лицу. Пусть УК обоснует законность сделки. Выяснить, не является ли проданный участок подвала техническим помещением, т.е. не затруднилось ли обслуживание дома. Правильно ли используется подвал: оформление купли; наличие договора сдачи в аренду; кому поступают деньги за аренду подвала, уплачиваются ли налоги; платят ли арендаторы за ЖКУ и как – имеются ли приборы учета для этой части частного помещения или за расходуемые ресурсы расплачиваются собственники приватизированных квартир. Помочь в этой работе вам может Государственная жилищная инспекция. Если будут обнаружены и заактированы нарушения – обжалуйте прокурору нарушение ваших жилищных прав, требуйте возврата подвала в общую долевую собственность.

Второй путь

2.Второй путь – бороться за тишину. По градостроительным нормам в подвальных помещениях запрещается размещать развлекательные учреждения и иные объекты, сопровождающиеся шумом. Через органы Роспотребнадзора организуйте замер шума в квартирах во время репетиций, он должен быть не выше 40 децибел днем. С этими данными обращайтесь в суд, требуя запрета на данный вид деятельности в подвале жилого дома. Собственника подвала можно оштрафовать за нарушение тишины или за нарушение правил пользования помещениями по Кодексу Волгоградской области об административной ответственности. Содействие в этой работе вам могут оказать администрация района, депутаты, административная комиссия, участковый инспектор полиции.

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