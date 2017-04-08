Жителям Волгоградской области помогут избавиться от свалок — куда обращаться

Жителям Волгоградской области помогут избавиться от свалок. Это — цель нового экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» (onf.ru/generalnaya_uborka). В его рамках жители страны составляют карту свалок (kartasvalok.ru). Эта работа идет уже активно, и важна тем, что чем больше голосов наберет несанкционированный мусорный объект, тем быстрей его ликвидируют.

Избавиться от свалок

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на встрече с участниками форума ОНФ в Санкт-Петербурге заметил – официально на территории России зафиксировано около 20 тыс. несанкционированных свалок.

– Пока решения приняты по 82 свалкам, это немного, но это уже первый шаг вперед, – подчеркнул он.

Как уточнила на форуме сопредседателя Центрального штаба ОНФ, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, деятельность «фронтовиков» не ограничивается тем, что они отмечают на карте проблемные мусорные объекты. Участники «Генеральной уборки» направляют обращения в надзорные и властные органы. А еще дают жителям городов и поселков возможность самим поучаствовать в ликвидации небольших стихийных свалок и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки в качестве волонтеров проекта наравне с активистами ОНФ.

Позже на встрече с журналистами лидер ОНФ, президент страны Владимир Путин заметил, что следует ужесточать ответственность за ненадлежащее содержание свалок.

– Должна быть мотивация, вложения, которые не делают на нужную утилизацию, и штрафы должны быть сопоставимы, – заявил лидер государства.

Как участвовать в создании карты убитых дорог Волгоградской области