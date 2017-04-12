Первые весенние грозы ожидаются в Волгоградской области в эти дни. По прогнозам регионального ЦГМС они прогремят в уже сегодня, 12 апреля. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, немного похолодает до +17 градусов. Однако, как только тучи развеются тучи, температура сразу поднимется до 22 градусов тепла.

Первые грозы

Дожди с грозами по области синоптики обещают и завтра, 13 апреля. В ночные часы температура воздуха опустится до +2…+7ºС, местами даже до -3ºС. Днем потеплеет до +14…+19ºС.

Сегодня и в Волгограде прогнозируются осадки, правда, небольшие и кратковременные. Днем будет тепло и солнечно, +17 градусов.

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