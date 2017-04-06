В Волгоградской области Калач-на-Дону примет форум «Наша Победа»

Волгоградская молодежь включилась в подготовку к 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Калач-на-Дону примет форум «Наша Победа» — в городе воинской славы развернутся основные торжества.

— Уже в апреле в Калаче-на-Дону стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка», — рассказали ИНТЕРу в областном комитете молодежной политики. — Продолжится поиск и захоронение останков погибших бойцов, реставрация и ремонт памятников. Летом пройдут экспедиции международной «Вахты Памяти».

В патриотическом форуме примут участие представители разных регионов России. Сотни молодых людей пройдут образовательный курс по актуальным методикам патриотической работы, формирования программ. Участники представят свои проекты по истории родного края, Великой Отечественной войны, состоятся квесты и творческие акции.

В течение года молодежь поучаствует в традиционных военно-спортивных играх «Солдат» и «Зарница», смотре-конкурсе военно-патриотических клубов и объединений «Равнение на Победу». Волонтеры присоединятся к всероссийским патриотическим квестам и акциям. Лучшие активисты примут участие в организации Парада Победы в Москве на Красной Площади. 8 мая по традиции на мемориальном кладбище Мамаева кургана будет дан официальный старт ежегодной «Вахты Памяти» поисковиков.

Фото с сайта областного комитета молодежной политики