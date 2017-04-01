Как приобрести жилье молодой семье и молодым специалистам в сельской местности в Волгоградской области? Этот вопрос часто задают наши читатели. Сегодня им отвечает эксперт ИНТЕРа, руководитель МОО «Центр семейного права» Светлана Кривобокова.

Специально для этих целей разработана и принята Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг и на период до 2020 г», согласно ей молодым семьям и молодым специалистам предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов социальная субсидия на строительство/ приобретение жилых помещений.

Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) постоянное проживание в сельской местности;

б) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 6 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее соответственно — Программа, заявление);

в) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Доля собственных и (или) заемных средств в процентах от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, в том числе отдельно по гражданам и молодым семьям (молодым специалистам), устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Учтите

В случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, разница компенсируется за счет средств регионального (местного) бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования). При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

г) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Первоочередное предоставление социальных выплат:

а) гражданам, имеющим трех и более детей;

б) гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».

Правила использования

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее — получатель социальной выплаты), вправе ее использовать:

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает;

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.

9. Жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строительство) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;

б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах также и газоснабжение);

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

в) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом «в» пункта 4 настоящего Типового положения, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. Перечень таких документов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

г) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий;

д) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копий документов, содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

е) иных документов, предусматривающих разрешение на строительство жилья и подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению).

Какие виды субсидий существуют для молодой семьи при покупке жилья