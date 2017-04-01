Против ликвидации маршруток: иски перевозчиков рассмотрит 10 апреля Арбитражный суд

Иски перевозчиков, требующих отмены решения мэрии Волгограда о ликвидации 87 маршрутов, рассмотрит 10 апреля Арбитражный суд. Сюда предприниматели обратились после того, как областной суд оставил в силе документ планирования — постановление мэрии №610. Согласно документу, целый ряд маршрутов Волгограда начнут ликвидировать с 15 апреля.

Иски перевозчиков

Перевозчики не согласны с позицией властей, настаивая на том, что неудобства будут созданы для большинства жителей города.

Напомним, в середине апреля в городе перестанут ходить маршрутки №№: 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27, 28а, 29с, 26, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к.

Коснется данное сокращение и автобусов №№: 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а. Также будут отменены два троллейбусных маршрута: № 18 «Улица Тополевая — Обувная фабрика», № 11 «Рыбокомплекс — Больничный комплекс».

С 30 апреля перестанут работать маршрутки №№: 6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3В, 4к, 7к, 95к. Будет отменен автобус № 4. И наконец, с 15 мая будут закрыты маршруты №№, 14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а, а также автобусы № 19, 22.

Кроме того, без работы останутся порядка 3500 человек — примерно столько занято сейчас в сфере маршрутных перевозок мегаполиса. Если учесть, что за каждым стоит семья, то цифра получается внушительная.

Маршрутчиков поддерживает антимонопольная служба, которая заявила, что вытеснение автобусов малой вместимости с улиц города означает снижение конкуренции на дорогах.

Сами перевозчики отправляли письма в свою защиту в Москву, многократно собирали подписи пассажиров. Однако власти настаивают на том, что новая транспортная схема должна воплотится в жизнь. и автобусы должны заменить маршрутки на улицах города.

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