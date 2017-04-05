Инвалиды смогут получить землю независимо от того, есть в этом необходимость или нет

Инвалиды, а также их семьи, смогут получить землю независимо от того, есть в этом необходимость или нет.В нижнюю палату парламента внесен соответствующий документ на рассмотрение Госдумы. В соответствии с ним Об этом пишет «Российская газета».

Инвалиды смогут получить землю

На сегодняшний день инвалиды в большинстве субъектов Российской Федерации сталкиваются с трудностями из-за неоднозначной трактовки ряда законов. Поэтому возникла необходимость обеспечить в этом вопросе единый правовой подход.

Если Госдума даст одобрение документу, инвалиды и семьи, в которых есть инвалиды, получат право на первоочередное получение земельных участков за плату, бесплатно без права продажи в течение 5 лет либо в аренду без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.

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