05.04.2017   Социум   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Инвалиды смогут получить землю независимо от того, есть в этом необходимость или нет

Инвалиды, а также их семьи, смогут получить землю независимо от того, есть в этом необходимость или нет.В нижнюю палату парламента внесен соответствующий документ на рассмотрение Госдумы. В соответствии с ним  Об этом пишет «Российская газета».

Инвалиды смогут получить землю

На сегодняшний день инвалиды в большинстве субъектов Российской Федерации сталкиваются с трудностями из-за неоднозначной трактовки ряда законов. Поэтому возникла необходимость обеспечить в этом вопросе единый правовой подход.
Если Госдума даст одобрение документу, инвалиды и семьи, в которых есть инвалиды, получат право на первоочередное получение земельных участков за плату, бесплатно без права продажи в течение 5 лет либо в аренду без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.

Читайте также: инвалид Дмитрий Володин борется за свое будущее

Читайте так же:
  • Социальный контракт – как получить на его основании помощь от государства?
  • В скором будущем волгоградцы смогут заключать трудовые договоры через Интернет
  • Розничная цена на водку может вырасти в этом году до 300 рублей

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.59MB | MySQL:91 | 0,825sec
    //VK 230914