В субботу, 9 апреля в Волгограде завершаются Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!». В рамках закрытия фестиваля в Волгоградском планетарии состоится презентация итогов работы первого Волгоградского видеокампуса «Личный город».

— Первый Волгоградский видеокампус «Личный город», участниками которого стало 25 человек, работал в Волгограде с 13 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года, — сообщила ИНТЕРу главный специалист Агентства культурных инициатив Инесса Тропина. — Задачей кампуса было дать его студентам актуальные навыки создания кино, исследовать город и наше место в нём средствами видео.

Общий кинопроект видеокампуса, объединяющий получившиеся фильмы, был назван «Облако Волгоград». Под облаком имеется в виду принятое в современную цифровую эпоху облачное хранилище данных.

Космическое шоу и импровизационная музыка буду наиболее выгодным фоном для актуального портрета современного человека. В программе будет показан коллективный фильм и несколько сделанных в рамках общей задачи коротких фильмов.

Презентация итогов работы первого Волгоградского видеокампуса «Личный город» начнется в Волгоградском планетарии (ул. Гагарина, 14) в 15.00.

Фото предоставлено Агентством культурных инициатив