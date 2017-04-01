Дмитрий Песков ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией против Медведева. Вопрос по этому поводу был задан журналистами канала АВС News, которому пресс-секретарь президента давал интервью. была затронута тема протесных митингов, которые прошли по стране 26 марта. Напомним: в ходе митингов Фонд борьбы с коррупцией требовал провести расследование по информации, изложенной в фильме «Он вам не Димон», где были выдвинуты обвинения в адрес премьера Дмитрия Медведева.

Обвинения против Медведева

Песков отметил: все доходы госслужащих «очень, очень прозрачны», декларации о доходах проверяются спецслужбами.

«А популистские обвинения разных активистов не соответствуют действительности, потому что, конечно, эти активисты не могут знать информацию. известную спецслужбам», — сказал он.

Песков также отметил, что тема борьбы с коррупцией крайне актуальная для России, потому неделю назад прошли протестные акции.

Между тем в пятницу 31 марта стало известно что Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год. Теперь после проверки примерно через две недели декларация премьера, как и других членов Правительства, появится на официальном сайте органа власти.

Наблюдатели отмечают, что вся кампания Навального была хорошо спланирована — обвинения в коррпупции появились как раз в дни, когда чиновники должны сдавать декларацию о доходах.

Согласно данным декларации за 2015 год, доход премьера составит 9 млн. руб. В собственности семьи были машины Фольксваген гольф, ГАЗ 20/21, квартира площадью 368 кв.м, два парковочных места, земельный участок в аренде.

Напомним: протестная волна не обошла стороной Волгограда. Алексей Навальный начал предвыборную борьбу в городе со скандала.

26 марта состоялся несанкционированный митинг в Волгограде, где были задержаны около 30 человек. В Волжском митинг, санкционированный властями, прошел спокойно.

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