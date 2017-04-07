В Волгоградской области пройдет чемпионат по пахоте. Событие запланировано на 30 мая. Всех, кто готов принять участие в состязании или поболеть за участников, ждут в Николаевском районе области. Все подробности можно узнать в сельхозотделах районов Волгоградской области.

Чемпионат по пахоте

Победитель чемпионата будет представлять регион на Всероссийских состязаниях в Башкирии. Они пройдут в Уфимском районе республике с 25 июня по 1 июля. Ожидаются мастера обработки почвы из большинства регионов страны. Это будет уже шестой по счету подобный турнир в России.

Соревнования проходят таким образом: участники получают орпделенный объем земли, который надо обработать за одинаковое время на одинаковой технике. так. на чемпионате 2015 года участникам давали три часа. Судьи оценивают итог по строим критериям, среди которых глубина борозды, ее прямолинейность и другое. Всего критериев 12.

В 2015 году наш регион представлял на открытом чемпионате по пахоте механизатор Евгений Ломакин из Быкоского района. который занял 11 место.

Аналитики прогнозируют падение цен на зерно

Семеноводство: секреты успеха

Есть ли смысл наращивать сельхозпроизводство