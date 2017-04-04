Погода в Волгограде: апрель ожидается мокрым, но теплым

По прогнозам синоптиков, апрель в этом году ожидается дождливым, и даже более мокрым, чем обычно. Однако температура при этом не должна больше напоминать начало марта.

Метеорологи сообщают, что в первой половине апреля ночью еще могут быть заморозки до -5ºС, но преобладать будут все же температуры от нуля до +5ºС. В дневные часы воздух будет прогреваться до +8…+13ºС.

Заметно потеплеет во второй половине месяца. Уже ночью градусник будет показывать до +4…+9ºС, и только изредка в отдельных районах области ожидаются заморозки до минус трех градусов. А днем температура будет подниматься до +13…+18ºС, а в отдельные дни и до +25ºС.