Волгоградцам разъяснили, как жильцы могут сменить управляющую домом органиазцию

Как жильцы могут сменить управляющую домом организацию? Вопрос волнует многих жителей Волгограда и области, ведь с проблемой работы на домах «неопознанных» управляющих компаний сталкивается все больше собственников. К сожалению, зачастую люди сами действуют не совсем правильно с точки зрения закона, и в итоге получается, что порой судьбу многоэтажек решают без учета мнения собственников жилья. Например, такое письмо пришло в редакцию ИНТЕРа от жителей двух домов — 10 и 11, расположенных на ул. Кирпичной в х.Ляпичев Калачевского района. ИНТЕРу удалось выяснить, что делать жильцам многоквартирных домов (МКД) в такой непростой ситуации.

«Комплексное» обслуживание

«Недавно узнали, что управляющей организацией в наших домах назначена ООО «Комплекс» — пишут читатели. — Не было никакого собрания, схода жителей. 7 февраля 2017 года в почтовых ящиках появились договор, утвержденный главой администрации и платежки на оплату за работу, якобы проделанную компанией ООО «Комплекс». В договорах сказано, какую работу они должны проводить: убирать в подъездах, убирать снег от подъездов, следить за электросчетчиками, чистить снег с крыш домов и т.д.

Во-первых, никаких договоров ни один житель наших домов с этой компанией не подписывал. Работников ООО «Комплекс», начиная с 1 января 2017 года, мы возле своих домов не видели, никакую работу они не проводили. А платежки нам уже выставили за февраль. Мы, жители, категорически против всех управляющих компаний! Мы согласны поддерживать порядок в подъездах и возле домов самостоятельно».

Письмо ИНТЕР передал экспертам издания, специалистам регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Они подробно разъяснили, что граждане сделали не так, и как следует поступить сейчас, если они хотят поменять управляющую компанию.

Три пути для МКД

Жилищный кодекс РФ обязал собственников помещений в многоквартирном доме выбрать один из трех способов управления многоквартирным домом, — пояснили эксперты. — Подробней о каждом.

Первый — непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. Такой способ управления возможен в многоквартирном доме, в котором не больше тридцати квартир. При таком способе собственники самостоятельно подбирают поставщиков различных работ, услуг и обеспечивают надлежащее содержание своего дома (имущества) посредством заключения соответствующих договоров с исполнителями необходимых работ.

Второй — управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

Третий — управление управляющей организацией.

Самое главное: если собственники не провели общее собрание и не выбрали способ управления своим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации.

Таким образом, добавим от ИНТЕРа — выбор за жильцами, но если они его не делают, вопрос решает власть.

Всем пора почитать договора

Эксперты Центра общественного контроля смогли разобраться и с конкретной ситуацией наших читателей.

На сайте «Реформа ЖКХ» есть информация, что в отношении указанных в обращении домов х.Ляпичевского отбор управляющей организации состоялся 16 декабря 2016 года. — продолжают эксерты. —

На основании решения конкурсной комиссии победителем конкурса признан единственный претендент – ООО «Комплекс».

Также на сайте размещен договор управления с вышеуказанными домами, содержащий в приложении №4 перечень и стоимость выполняемых работ (услуг) по управлению и содержанию (ремонту) общего имущества. В данный перечень не включены работы по уборке подъездов и дворовой территории. В то же время в перечне есть работы по ремонту конструктивных элементов здания, в частности, предусмотрены замена разбитых стекол, ремонт окон, дверей, кровли и объектов внешнего благоустройства. Также предусмотрены ежедневные работы по содержанию внутридомовых коммунальных сетей, дератизация, дезинсекция (по мере необходимости), вывоз ТБО, аварийное обслуживание и т.д.

В данных условиях собственникам нужно ознакомиться с договором управления, в том числе обязательствами управляющей организации, порядком осуществления контроля за исполнением обязательств УО и контролировать ее работу в рамках этого договора.

Власть в свои руки

Так что же делать жителям, если они недовольны выбором властей? Вот что пояснили специалисты.

Повторим: способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Этот выбор можно сделать в любое время и поменять решение тоже можно в любое время.

Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. В то же время отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления, заключенного по результатам открытого конкурса, собственники вправе по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора.

Анастасия Франтасова

Вся информация о правах жильца в сфере ЖКХ здесь