Только 14% детей-сирот обеспечены квартирами в Волгограде. Программа «Жилище», работающая в Волгоградской области, в последние две года реализовывалась на довольно низком уровне. Объясняется это нарушениями застройщиков сроков ввода, а также в несостоявшихся аукционах.

Только 14% сирот

Контрольно-счетная палата области провела проверку и выяснила, что одной из причин срыва плана реализации программы является еще и недофинансирование ее из федерального бюджета. Оно составило только 58% от общего плана. Не выполнен план в регионе также и в реализации других социальных госпрограмм: по предоставлению молодым семьям соцвыплат для улучшения жилищных условий, обеспечению объемов ввода социального жилья и питьевого водоснабжения.

Только 14% детей-сирот получили собственное жилье, тогда как согласно плану справить новоселье должны были минимум 19% нуждающихся сирот.

По итогам проверки КСП комитет строительства получил предписания устранить выявленные нарушения.

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