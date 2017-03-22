22.03.2017   Городская среда, Разное   Галина Гунькина   Нет комментариев

В Волгограде представители сильного пола поборются за звание «Мистер Студенчество»

В пятницу, 24 марта десять представителей вузов и ссузов Волгограда поборются за звание «Мистер Студенчество». Финал городского конкурса интеллекта, творчества и спорта начнется в 16.00 в Волгоградском кооперативном институте.

Выступления финалистов будет оценивать компетентное жюри, в состав которого вошли профессиональные вокалисты, хореографы, а также представители модельного агентства «Soni de Russo».

Волгоградский кооперативный институт – филиал АНО ВОО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» – расположен по адресу: ул. Новосибирская, 76.

Дополнительную информацию можно получить в МУ ГМЦ «Лидер» по телефону 73-13-38.

Фото с сайта администрации Волгограда

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