Рядом со школой в Калачевском районе Волгоградской области находится злачное место

Злачное место — это «Сказка», кафе, которое когда то было кулинарией. Калачевские дети приходили полакомиться пирожными, выпечкой, лимонадом. Сейчас все по другому. Надо отдать должное, кафе недорогое, и тем для местной не золотой молодежи (которой оттягиваться в тренажерных залах не по карману) привлекательное… Потом между кафе и школой «пропала» часть забора. И все изменилось.

«…В школе стали происходить нарушения: был срезан забор и на территории спортивного комплекса появились складские помещении кафе «Сказка».

— В воскресенье в шесть утра, — рассказывает бывшая заместитель директора по хозяйственной части Наталья Бородина, — мне звонит сторож: «У нас захват земли происходит…» Приезжаю: люди, сославшись на то, что Ольга Ивановна Борисова (в то время завуч) разрешила, делают отмостку, захватив часть территории школы. В понедельник докладываю директору школы Нине Арсентьевне Любавиной. Борисова сказала, что разрешения не давала. Работы свернули. На том, казалось, инцидент был исчерпан.

Вскоре Любавина ушла на пенсию. Директором школы стала Борисова. Однажды в понедельник прихожу в школу: части забора, отделяющего территорию школы от кафе (там был спортивный комплекс) нет. Мне рассказали, что, пригнав машину, погрузили в нее срезанную металлическую решетку и увезли.

И – началось строительство пристройки к кафе «Сказка». Насколько я знала, незаконное: его хозяин, заручившись согласием Борисовой, пытался оформить земельный участок в собственность или аренду. Бывший глава администрации района Нургалиев отказал. С приходом во власть новых людей тормоза были сняты. Вместо срезанного забора поставили забор из профильного листа, «отрезав» от школьной территории земельный участок — около 6 метров в ширину и 38 метров в длину. Мы с комиссией составили об этом акт. Дала его директору – она порвала. Тогда я написала докладную на имя председателя районного комитета по образованию Берлизовой. Ответа по сей день нет.

В апреле 2015 года в школе была проведена ревизия. Не ознакомив меня с ее актом, директор пишет приказ: «На основании предписания… заместителю директора школы Бородиной за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей… объявить замечание».

— С вашего разрешения, — говорю Борисовой, — срезали забор и строят на территории школы пристройки кафе, а на меня за это – приказ?

— А кого я должна наказывать?

— Скажи спасибо, — успокаивали Бородину друзья, — что до органов не довели и уголовное дело не завели.

— А надо было, – отметает сочувствие, – возбудить уголовное дело, чтобы разобраться, на каком основании «Сказка» заняла землю и куда девался срезанный металл. Прежде чем сдать его в металлолом, должны были составить акты оприходования и списания, а деньги (с 38 метров забора сумма немаленькая) обязаны были внести в бухгалтерию, а затем перечислить в доход бюджета. Иначе это – элементарное воровство. В этом-то разбираться, как видно, никому не надо было! Районная прокуратура год разбирается – пока никакого результата…

А Калаче уверены, что хозяин «Сказки» прихватил школьную, то бишь муниципальную, землю, наверняка заручившись поддержкой не только директора школы. И Борисова наверняка не самолично решила сделать ему такой щедрый подарок: не от легкомыслия, а будучи уверенной, что с нее за это не спросят…

«Ведомственные тайны» — за семью печатями

Бородиной бы, приняв правила игры, смириться с «замечанием» — глядишь, и все обошлось бы. А она, возмутившись («Меня решили сделать козлом отпущения за чужие грехи!»), стала выяснять отношения. В результате – тяжелейший стресс, больничный. По выходу на работу с нее сначала сняли часть должностных полномочий и урезали зарплату, а затем сократили. Как материально ответственное лицо она должна была, проведя инвентаризацию по акту, кому-то все передать. Уволили без «формальностей».

Основания этих действий оказались «ведомственной тайной». Проливающие на нее свет документы – за семью печатями. Запрашивая их, Бородина обращалась во все инстанции: районную администрацию, трудинспекцию, в районную и областную прокуратуры….

— Спрашиваю, — рассказывает, — о Положении об оплате труда – мне показывают ксерокопию: «Это – ваша подпись?» Моя, отвечаю, над нею была надпись «Не согласна» — куда она делась? Видно, когда ксерокопировали, ее прикрыли. Есть сомнения в подлинности ряда других документов. Например, показали мне акт о том, что при уведомлении об изменении условий трудового договора я отказалась подписать его. Датирован 19 мая. В этот день были похороны учителя математики Веры Максимовны Лабинской. С утра мы помогали ее сыну, потом хоронили, потом поминали. Разошлись к вечеру. Ни о каком уведомлении и речи не было. Спросила подписантов акта: «Когда ж вы меня уведомляли, а потом акт писали?» Их можно понять: семьи кормить надо – никто не хочет оказаться в моем положении. Поэтому учителя молчат: любые возражения чреваты как минимум снижением зарплаты. И родители боятся жаловаться: опасаются, что на их детях отыграются, – будут занижать оценки. Так вот и живем: кто как может…

…А «Сказка» прирастает еще одной пристройкой

— Пьяные выползают, забор «обливают», кругом валяются окурки, бутылки и прочие непотребные предметы, — выкладывает Наталья Николаевна. — Дети все это видят – у них зрение острее, чем у взрослых, подкатывающих к школе на предвыборные встречи. По ночам в соседних домах, бывает, не заснуть: динамики включают так, что музыка по мозгам бьет. Вызывали участкового, писали коллективное письмо – тише не становится.

Спросила я одну женщину, как ей живется рядом со «Сказкой».

— Не буду ничего говорить – не хочу потерять работу.

— Вы в кафе работаете?

— Нет. Но начальство везде не любит, когда выносят сор из избы…

***

Председатель комитета по образованию администрации Калачевского района Надежда Берлизова объяснила, что соседство «Сказки» не создает школе проблем: «Кафе находится на положенном расстоянии от школы. Земельный участок ему отдан на законном основании, и новый забор поставлен на законном основании…»

Однако же для того, чтобы «Сказка» владела принадлежавшим школе земельным участком «на законном основании», отказа от него за подписью председателя комитета по образованию маловато. Чьего-то административного решения тоже. Нужно, проведя межевание, для сдачи в аренду или продажи объявить аукцион. На момент сноса забора и начала строительства пристроек его не было. По нашим сведениям, лишь после того, как Бородина начала бить во все колокола, кинулись оформлять документы. Но объявления об аукционе до сих пор никто не видел. Надеемся, прокуратура разберется и в законности «оснований», и в последовательности действий участников этого конфликта.

С раздевалкой в школе тоже, со слов Надежды Ивановны, «проблем нет – дети раздеваются в классах». О том, что калачевский отдел Роспотребнадзора, в начале учебного года проверив школу №1, признал это противоречащим СанПинам, и выдал предписание восстановить гардероб в вестибюле (чего до сих пор не сделано), она, похоже, не знала. И пообещала разобраться…

Раиса Мотузова

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