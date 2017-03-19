19.03.2017   Экология   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

В Волгоградской области зацвели первоцветы

В Волгоградской области зацвели первоцветы. Весна в этом году ранняя, и уже сейчас желающие могут полюбоваться на первых ее вестников. Радует глаз Волго-Ахтубинская пойма, где и произрастает вся эта красота. Однако экологи напоминают: срывать первоцветы нельзя, некоторые растения занесены в Красную книгу. А остальные пусть растут и радуют глаз.

Хохлатка

Гусиный лук — так называется первоцвет, что зацвел в пойме. Ожидают появления и других первоцветов: хохлатку Галлера, тюльпан Бибирштейна, чистяк весенний, фиалку полевая, ландыш майский.

Зацветут и краснокнижные растения  — рябчик русский и тюльпан Геснера. В пойму проходят природоохранные акции и экскурсии со школьниками.

Фото на главной plantsvideoworld.ru

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