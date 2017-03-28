Чем обернется для автовладельцев новый закон о натуральном возмещении ОСАГО

В России вот-вот вступит в силу закон о натуральном возмещении ОСАГО. На минувшей неделе его одобрили в Совфеде. Прогнозы по поводу того, чем он обернется для автовладельцев, самые разные. Но все же большинство экспертов склоняются к тому, что ничего хорошего их не ждет.

Армен Оганесян: «Автор законопроекта лоббирует интересы страховщиков»

– Пока закон вызывает больше вопросов чем ответов, – говорит председатель МОО «Движение автомобилистов» Армен Оганесян. – Первое впечатление – автор законопроекта явно лоббирует интересы страховых компаний. Знаете, есть известное выражение – благими намерениями вымощен путь в ад. Не исключаю, что, вступив в силу, закон станет очередным адом для автомобилистов.

Оганесян уверен – сложившаяся на рынке ОСАГО ситуация стала следствием алчности страховщиков. В свое время, когда страховые компании, по выражению гражданского активиста, были «в шоколаде», они нередко «кидали» водителей, выплачивая по 20-30% от суммы, причитающейся им по автостраховке.

– Естественно, видя такое положение дел, сначала появились защитники автомобилистов, а затем – мошенники, наживающиеся на их проблемах, – делает выводы председатель МОО.

Саму по себе идею ремонта пострадавших автомобилей вместо выплат по автостраховке Оганесен оценивает как хорошую.

– Но пока не ясно, по каким методикам будет рассчитываться стоимость ремонта? – приводит он пример. – Кто будет доплачивать за ремонт, если выделенные страховщиками средства не покроют эти расходы?. Автовладелец, оплативший страховку, точно этого делать не должен. И, наконец, где будет выполняться ремонт – в лицензированном автосервисе или в «левой» мастерской в подвале?

Алексей Ульянов: «Пострадают потребители и исполнители»

– В целом закон направлен на то, чтобы защитить страховщиков, – считает и руководитель ВОПОАО «Общественная независимая инспекция» Алексей Ульянов. – Чтобы избавить их от многочисленных судебных исков и сместить судебные разбирательства в другую плоскость. Страдать при этом будут потребители и исполнители ремонта.

По мнению правозащитника, уже сегодня можно быть уверенным, что ремонт автомобилей за безналичный расчет будет менее качественным, чем за наличный.

– В законопроекте сказано, что на пострадавший автомобиль должны устанавливать новые детали, – аргументирует он свою позицию. – Однако нет ни слова о том, что они должны быть оригинальными. А разница в стоимости оригинальных и аналоговых деталей огромна.

– Другая сторона медали, – продолжает руководитель ВОПОАО «ОНИ». – Законопроект предусматривает, что гарантийный срок ремонта – 6 месяцев, кузовного ремонта – 1 год. Кто будет нести за это ответственность? Исполнитель, а не страховая компания. Кому будет предъявлять претензии потребитель в случае некачественного ремонта? Опять же исполнителю. И споры в судах будут куда более затяжными и изматывающими, чем сегодняшние споры со страховщиками.

Юрий Белоусов: «Главное, чтобы ремонт был быстрым и качественным»

Другого мнения придерживается президент некоммерческого партнерства «Ассоциация пассажирских автотранспортников» Юрий Белоусов.

– Не вижу, в чем проблема? – удивляется он. – Напомню: ОСАГО – это компенсация возмещения ущерба при ДТП. Однако при действующей сегодня системе денежных выплат автовладельцу полученных средств нередко хватало не только на ремонт, но и на то, чтобы его отпраздновать. Особенно, если машину ремонтировать не в сервисном центре, а в гаражном кооперативе.

По мнению Юрия Белоусова, если ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля будет выполнен в автосервисе быстро и качественно, водители от этого только выиграют.

– Если же ситуация сложится с точностью до наоборот, всегда можно оспорить действия владельцев мастерских в судебных инстанциях, – убежден президент Ассоциации. – А если экспертиза подтвердит подозрения автовладельца, можно отсудить еще и моральный ущерб.

Николай Подкопаев: «Натуральное возмещение ОСАГО – не панацея»

Не столь оптимистичен председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев, который знает все тонкости судебных разбирательств по ОСАГО изнутри.

Как и многие другие эксперты он считает – это страховщики своим нежеланием расплачиваться в полном объеме с водителями, пострадавшими в ДТП, породили автоюристов, которых сегодня винят во всех своих бедах.

По сути, автоюристами стали наиболее предприимчивые из страхователей, которые решили перейти в противоположный стан.

– Возможно, страховщикам стоит, прежде всего, поискать причину ситуации, сложившейся на рынке автострахования внутри компаний, – предлагает Николай Подкопаев. – Иначе изменения в законодательстве, когда автовладельцам будут возмещать ущерб посредством ремонта автомобилей, также не станут панацеей. Не исключено, что уже через некоторое время возникнут вопросы о том, что ремонт выполнен некачественно. А владельцы автомобилей, находящихся на гарантии, станут возмущаться, что их заставляют восстанавливать своих «железных коней» не в специализированных автоцентрах, а в фирмах, аффилированных к СК.

Фото с сайта УФАС РФ по Волгоградской области